Dainininkas Norbertas: naktį rašiau savo gydytojai – padėkit, gelbėkit!

„Į filmavimą atvykau tiesiai iš Santarų klinikų. Persistengiau su savo balsu. Naktį rašiau savo gydytojai: Padėkit! Gelbėkit! Tiesiog supratau, kad šiandien dainuoti negalėsiu. Ačiū Dievui, kad turiu tokią nuostabią daktarę, ji skubiai mane priėmė ir prikėlė mano balso stygas. Balsas mano svarbiausias įrankis ir be jo aš jaučiuosi kaip be rankų ir be kojų“, – apie iškilusias sveikatos problemas pasakojo dainininkas Norbertas.