Nuo „Emmy“ scenos – padėkos Lietuvai

Sekmadienį per televizijos apdovanojimų „Emmy“ ceremoniją triumfavo ne tik televizijos HBO fantastinis epas „Sostų karai“ (Game of Thrones), bet daug dėmesio susilaukė ir Lietuvoje filmuotas serialas „Černobylis“ (Chernobyl). Jam atiteko geriausio mini serialo „Emmy“, o ant scenos apdovanojimo atsiimti užlipusi kūrybinė grupė negailėjo gražių žodžių Lietuvai.

„Didžiąją dalį savo darbų atlikome Lietuvoje ir aš noriu padėkoti Lietuvai, jos vyriausybei ir žmonėms, kurie yra nuostabūs, – kalbėjo serialo kūrėjas Craigas Mazinas. – Jie įsileido mus į savo namus, kai buvę Soviejų Sąjungos priespaudoje, jie tiek daug atidavė mums. Taip pat ir Kijevo žmonės Ukrainoje.“

Scenarijaus autorius tikisi, kad šis serialas padės nepamiršti melo pavojaus ir vertinti tiesą.

Kaip jau buvo rašyta, televizijos HBO fantastinis epas „Sostų karai“ pergalingai sugrįžo į Geležinį sostą ir netikėtumų kupiną vakarą pelnė prestižinę geriausio draminio serialo statulėlę.

Kita televizijos „Oskarais“ vadinamų apdovanojimų vakaro žvaigžde tapo į istoriją patekęs serialo „Poza“ (Pose) aktorius Billy Porteris (Bilis Porteris), o komiškas serialas „Nepritampanti“ (Fleabag) vadovavo britiškai invazijai, sugriovusiai daugelio prognozes.

„Visa tai prasidėjo George'o R. R. Martino (Džordžo R. R. Martino) pakrikusiame prote“, – sakė „Sostų karų“ prodiuserius Davidas Benioffas (Deividas Beniofas) ir padėkojo autoriui, kurio fantastikos saga „Ledo ir ugnies giesmė“ (A Song of Ice and Fire) tapo serialo šaltiniu.

B. Porteris, vaidinantis FX draminiame seriale „Poza“ apie XX amžiaus pabaigos Niujorko miesto afroamerikiečių ir lotynų amerikiečių LGBTQ bei persirengimo meno (angl. drag) atstovų pasirodymų kultūrą, tapo pirmuoju savo homoseksualumo neslepiančiu vyru, pelniusiu geriausio dramos aktoriaus „Emmy“.

„Telaimina Dievas jus visus. Ši kategorija yra meilė, jūs visi – meilė. Trykštu džiaugsmu ir esu priblokštas, kad sulaukiau šios dienos“, - energingai kalbėjo B. Porteris, pasipuošęs tviskančiu kostiumu ir ekstravagantiška skrybėle.

„Amazon“ juodojo humoro komedija apie sutrikusią jauną moterį, buvo pripažintas geriausiu komišku serialu. Jo kūrėja ir pagrindinio vaidmens atlikėja britė Phoebe Waller-Bridge (Fibi Voler Bridž) pelnė geriausios komedijos serialo aktorės ir geriausio režisieriaus apdovanojimus.

„Tai jau tampa juokinga“, – sakė Ph. Waller-Bridge, trečią kartą pakilusi į sceną atsiimti „Emmy“ statulėlės.

Jos pergalė užkirto kelią politinės komedijos „Viceprezidentė“ (Veep) žvaigždei Juliai Louis-Dreyfus (Džulijai Luji-Dreifus) sekmadienį patekti į istoriją kaip daugiausiai „Emmy“ apdovanojimų pelniusiai aktorei.

Kiek anksčiau atsiimdama apdovanojimą už geriausią komiško serialo scenarijų Ph. Waller-Bridge sakė, jog „Nepritampančios“ triumfas yra įrodymas, kad „nešvari, iškrypusi, sutrikusi moteris gali galiausiai laimėti „Emmy“.

B. Porteris, anksčiau laimėjęs „Tony“ ir „Grammy“ apdovanojimus kaip geriausias aktorius, savo šlovės akimirką cituodamas velionį rašytoją Jamesą Baldwiną (Džeimsą Boldviną) sakė, kad jam prireikė daugelio metų, kad patikėtų, jog turi teisę egzistuoti.

„Aš turiu teisę, jūs turit teisę, mes visi turime teisę“, – kalbėjo susijaudinęs aktorius.

Anglų aktorė Jodie Comer (Džodi Komer) pripažinta geriausia draminio serialo aktore už vaidmenį „BBC America“ seriale „Žudant Ievą“ (Killing Eve). Ji varžėsi su kita šio serialo žvaigžde Sandra Oh (Sandra O), už savo vaidmenį anksčiau pelniusia geriausios draminio serialo aktorės „Auksinį gaublį“. Pergalės atveju S. Oh būtų tapusi pirmąja azijiečių kilmės aktore, laimėjusia „Emmy“ šioje kategorijoje.

Billas Haderis (Bilas Heideris) antrą kartą iš eilės buvo pripažintas geriausiu komedijos serialo aktoriumi už vaidmenį juodojo humoro seriale „Baris“ (Barry).

Peteris Dinklage'as (Piteris Dinkleidžas), už vaidmenį „Sostų karuose“ sekmadienį paskelbtas geriausiu dramos antrojo plano aktoriumi, tapo daugiausiai apdovanojimų – keturis – už tą patį vaidmenį pelniusiu aktoriumi, aplenkęs Aaroną Paulą (Aroną Polą) iš serialo „Bręstantis blogis“ (Breaking Bad).

„Manau, man labai pasisekė, kad priklausau bendruomenei, kur svarbiausia – tolerancija ir įvairovė, nes niekur kitur negalėčiau atsidurti tokioje scenoje, kaip ši“, – kalbėjo mažaūgis P. Dinklage'as.

„Netflix“ kriminalinės dramos „Ozarkas“ (Ozark) žvaigždė Julia Garner (Džulija Garner) pelnė geriausios draminio serialo antrojo plano aktorėsstatulėlę. Dėl šio trofėjaus su ja varžėsi keturios „Sostų karų“ aktorės.

Auditorija prapliupo džiaugsmo šūksniais, kai buvo paskelbta, kad geriausiu mini serialo ar filmo aktoriumi pripažintas Jharrelas Jerome'as (Džarelas Džeromas) iš serialo „Kai jie mus mato“ (When They See Us), pasakojančio apie jaunos moters išprievartavimo Manhatano Centriniame parke praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio pabaigoje bylą.

„Svarbiausia – tai yra už vyrus, kuriuos mes žinome kaip Reabilituotą penketą“, – sakė aktorius ir įvardijo penkis už tą nusikaltimą neteisingai nuteistus vyrus, sekmadienio vakarą buvusius salėje. Aidint garsiems plojimams jie atsistojo pasveikinti Jh. Jerome'o.

Tai buvo vienintelis šio pripažinimą pelniusio „Netflix“ serialo apdovanojimas sekmadienio vakarą. Geriausio mini serialo „Emmy“ atiteko Lietuvoje filmuotam televizijos HBO serialui „Černobylis“ (Chernobyl).

HBO išsaugojo tvirtas lyderės pozicijas, sekmadienį ir savaite anksčiau vykusioje „Creative arts Emmy“ apdovanojimų, skiriamų už geriausius garso, specialiųjų efektų, montažo ir kitus sprendimus, ceremonijoje pelniusi iš viso 34 trofėjus.

Tačiau srautinio siuntimo milžinės taip pat pasiekė naujas „Emmy“ aukštumas: „Netflix“ susižėrė iš viso 27 apdovanojimus, „Amazon Prime“ – 15.

Michelle Williams (Mišel Viljams), pelniusi geriausios aktorės apdovanojimą už šokėjos Gwen Verdon (Gven Verdon) įkūnijimą FX mini seriale„Fosse/Verdon“, paragino kovoti už lyčių ir rasių lygybę.

Ji padėkojo FX ir studijai už „visišką palaikymą ir už tai, kad mokėjo man tiek, kiek vyrams, nes jie supranta: kai laikai žmogų vertingu, tai įgalina jį atrasti savo prigimtinę vertę“.

„O kur jie deda tą vertę? Jie pasitelkia ją savo darbe“, – kalbėjo aktorė.

„Taigi, kai kitą kartą moteris, ypač juodaodė moteris, gaunanti 52 centus, kai jos kolega vyras už tą patį darbą gauna dolerį, sakys jums, ko jai reikia darbui atlikti, įsiklausykite“, – sakė M. Williams.