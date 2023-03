„Oskarų“ apdovanojimuose triumfavo komedija „Viskas iškart ir visur“

Absurdiška mokslinės fantastikos komedija „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All At Once) sekmadienio naktį triumfavo „Oskarų“ apdovanojimuose, pelnydama 7 statulėles, įskaitant už geriausią filmą.

Unikalus veiksmo, humoro ir egzistencinio nerimo derinys – kinų kilmės amerikietės skalbyklos savininkės, kovojančios su po daugybę pasaulių klajojančia piktadare, nuotykis – buvo akivaizdus „Oskarų“ apdovanojimų favoritas, gavęs 11 nominacijų.

Šis netradicinis, bet žiūrovų pamiltas filmas taip pat laimėjo geriausio režisieriaus, geriausios aktorės, geriausio originalaus scenarijaus, geriausio montažo ir geriausio antraplanio aktoriaus bei aktorės apdovanojimus.

Malaiziečių kilmės Michelle Yeoh (Mišel Jio) tapo pirmąja azijiete, laimėjusia geriausios aktorės titulą.

„Dėkojame Akademijai, taip kuriama istorija!“ – sakė ji, atsiimdama apdovanojimą.

„Moterys, tegul niekas jums nesako, kad niekada nesate pačiame jėgų žydėjime“, – pridūrė 60-metė, kurios karjera prasidėjo prieš kelis dešimtmečius kovos menų filmuose Honkonge.

Moterys, tegul niekas jums nesako, kad niekada nesate pačiame jėgų žydėjime.

„Vakarų fronte nieko naujo“ (All Quiet on the Western Front), „Netflix“ filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių kalba, tapo antru sėkmingiausio vakaro filmu su keturiais apdovanojimais.

Sekmadienio ceremonijos pradžioje filmas laimėjo geriausio tarptautinio filmo ir geriausios kinematografijos apdovanojimus.

Apdovanojimais įsibėgėjant, filmas taip pat buvo apdovanotas „Oskarais“ už geriausią originalią muziką ir geriausią dailę.

Tačiau galiausiai jis pralaimėjo kovą dėl statulėlės už geriausią adaptuotą scenarijų filmui „Moterų pokalbiai“ (Women Talking) bei geriausią garsą filmui „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick).

Geriausiu aktoriumi tapo Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris) už liguistai nutukusio mokytojo vaidmenį filme „Banginis“ (The Whale).

Kituose vakaro apdovanojimuose geriausiu animaciniu filmu tapo „Guillermo del Toro Pinokis“ (Guillermo del Toro's Pinocchio), o „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (Avatar: The Way of Water) pelnė prizą už geriausius specialiuosius efektus.

Filmas „Navalnas“ (Navalny) apie įkalintą Rusijos disidentą Aleksejų Navalną buvo pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu.

Daina „Naatu Naatu“ iš indų filmo „RRR“ laimėjo „Oskaro“ statulėlę geriausios originalios dainos nominacijoje.