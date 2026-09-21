Ozzy Osbourne dukra atskleidė jautrų tėvo prisipažinimą: šiuos žodžius jis ištarė prieš mirtį

O. Osbourne’as mirė praėjus vos kelioms savaitėms po paskutinio koncerto su grupe „Black Sabbath“, surengto jo gimtajame Birmingame. 76-erių muzikos legenda mirė nuo širdies smūgio. Jis taip pat sirgo koronarine širdies liga, o 2019 metais jam buvo diagnozuota Parkinsono liga.
Išsamiame interviu Paulo C. Brunsono tinklalaidėje „We Need To Talk“ Ozzy dukra K. Osbourne jautriai papasakojo apie paskutines tėvo gyvenimo dienas ir santykius su seserimi.
„Likus maždaug trims dienoms iki mirties, jis pasisodino mane ir pasakė: „Tots, man reikia, kad kai ką žinotum“, – prisiminė Kelly.
„Kad ir kas nutiktų šiame gyvenime, visą likusį gyvenimą gali būti rami žinodama, jog šioje planetoje buvo vienas vyras, kuris tave nuoširdžiai mylėjo. Mylėjo tave už viską, kokia esi. Ir tas vyras esu aš“, – tėvo žodžius citavo ji.
41-erių Kelly pasakojo paprašiusi tėvo liautis taip kalbėti, kai šis pasakė, kad nebus šalia amžinai.
„Žinau, kad tau sunku pasitikėti žmonėmis ir tikėti, jog esi mylima. Tačiau aš tave myliu labiau už visus“, – dukrai sakė Ozzy.
„Po trijų dienų jo nebeliko“, – emocingai atskleidė Kelly.
Grupės „Black Sabbath“ lyderis mirė savo namuose Bakingamšyre. Paskutinėmis akimirkomis šalia jo buvo šeima, įskaitant žmoną Sharon Osbourne.
Praėjusiais metais buvusi projekto „X Factor“ teisėja Sharon, su Ozzy santuokoje praleidusi daugiau nei keturis dešimtmečius, jautriai papasakojo apie paskutines vyro gyvenimo akimirkas. Ji atskleidė, kad paskutinėmis savaitėmis Ozzy sapnuodavo nepažįstamus žmones ir nuolat juos matydavo.
Kalbėdama Pierso Morgano laidoje „Piers Morgan Uncensored“, 73-ejų Sharon prisiminė jų pokalbį.
„Paklausiau: „Kokius žmones?“ Jis atsakė: „Visokius. Aš vis einu ir einu, kiekvieną naktį matau skirtingus žmones. Sugrįžtu ten, žiūriu į juos, jie žiūri į mane, tačiau niekas nekalba.“ Jis žinojo. Jis buvo pasiruošęs“, – pasakojo Sharon.
Moteris taip pat prabilo apie paskutinę Ozzy gyvenimo naktį. Anot jos, apie 4.30 val. ryto vyras ją pažadino ir paprašė apkabinti bei pabučiuoti.
„Jeigu tik būčiau apkabinusi jį stipriau. Jis nusileido į apačią, 20 minučių pasportavo ir mirė“, – sakė televizijos žvaigždė.
Be Kelly ir Sharon, paskutinėmis akimirkomis šalia Ozzy buvo ir jo vaikai Jackas bei Aimee.
Jackas gerai žinomas dėl pasirodymų realybės šou „The Osbournes“, tačiau Aimee nusprendė laidoje nedalyvauti.
Ozzy taip pat buvo vyriausios biologinės dukters Jessicos Osbourne, sūnaus Louiso Osbourne’o ir Ellioto Kingsley tėvas. Pastarąjį jis įsivaikino vedęs pirmąją žmoną Thelmą Riley.
Tinklalaidėje „We Need To Talk“ P. C. Brunsonas Kelly taip pat paklausė apie jos santykius su seserimi ir šeimos realybės šou. Tačiau nei vedėjas, nei Kelly konkrečiai neįvardijo, apie kurią seserį kalbama.
„Negaliu papasakoti visos tiesos, nes nenoriu kalbėti jos vardu. Mes nesame artimos“, – sakė Kelly.
„Tikiu, kad viskas nutinka dėl tam tikros priežasties. Jai tiesiog nebuvo lemta būti šio projekto dalimi“, – pridūrė ji.
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