Paaiškėjo T. Turner mirties priežastis

Dar būdama gyva T. Turner pasakojo apie silpstančią sveikatą. 2013 m. dėl to, kad nesigydė hipertenzijos, atlikėja patyrė insultą. 2016 m. T. Turner buvo diagnozuotas žarnyno vėžys. Dėl homeopatinio ligos gydymo jai teko persodinti inkstą. Jos vyras Ervinas Bachas paaukojo jai savo inkstą.

„Tą siaubingą kaltės ir savigraužos akimirką apie Erviną sužinojau kai ką nuostabaus. Jis niekada man nepriekaištavo dėl mano klaidos. Priešingai, jis buvo ištikimas, malonus ir supratingas bei pasiryžęs padėti man visa tai išgyventi“, – žurnalas „People“ pasidalino dainininkės memuarų ištrauka.

Hitų „Simply The Best“, „Golden Eye“, „We Don't Need Another Hero“ atlikėja mirė po ilgos ligos savo namuose Šveicarijos gyvenvietėje Kiusnachte, netoli Ciuricho.