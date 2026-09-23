Paaiškėjo 36-erių aktorės Hayden Panettiere mirties priežastis

H. Panettiere praėjusį mėnesį buvo rasta be sąmonės viename Pietų Karolinos name. Jai buvo 36 metai.
Koronerio tarnyba nurodė, kad traumų, kurios būtų galėjusios prisidėti prie aktorės mirties, nenustatyta.
Organizme rasta kelių medžiagų
Skrodimo metu H. Panettiere organizme aptikta fentanilio ir „Xanax“ – vaisto, kurio veiklioji medžiaga yra alprazolamas.
Taip pat rasta metokarbamolio – receptinio raumenis atpalaiduojančio vaisto – ir kvetiapino, antipsichozinio preparato, vartojamo tam tikroms psichikos sveikatos būklėms gydyti.
Koronerio išvadoje nurodyta, kad aktorė mirė nuo toksinio šių medžiagų poveikio.
Fentanilis yra sintetinis opioidas, kuris Jungtinėse Valstijose per pastaruosius penkerius metus siejamas su šimtais tūkstančių mirčių.
Atgaivinti nepavyko
Atvykusiems greitosios pagalbos medikams H. Panettiere išgelbėti nepavyko.
Policijos ataskaitoje, parengtoje aktorės mirties dieną, nurodyta, kad atvykus skubiosios pagalbos tarnyboms kartu su H. Panettiere buvo jos buvęs partneris Brianas Hickersonas ir jo brolis Zackas. B. Hickersonas, kuris anksčiau prisipažino smurtavęs prieš aktorę.
Šaltinyje nenurodoma, kad šių vyrų buvimas būtų siejamas su nustatyta jos mirties priežastimi.
Apie priklausomybę kalbėjo atvirai
H. Panettiere viešai ne kartą pasakojo apie savo problemas dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
Vos keli mėnesiai prieš mirtį aktorė išleido atsiminimų knygą, kurioje išsamiai aprašė kovą su priklausomybe ir pogimdymine depresija.
Ji yra pasakojusi, kad su narkotinėmis medžiagomis pirmą kartą susidūrė būdama maždaug 16 metų. Per vieną serialo „Heroes“ raudonojo kilimo renginį jos komandos narys esą davė jai vadinamąją „laimės piliulę“, kuri turėjo suteikti energijos.
„Neturėjau supratimo, kad tai nėra tinkama ir kokias duris tai gali atverti mano priklausomybei“, – anksčiau žurnalui „People“ pasakojo aktorė.
Ji taip pat pripažino, kad vėliau narkotikai ir alkoholis tapo tuo, be ko jai buvo beveik neįmanoma gyventi.
Šeimą anksčiau sukrėtė brolio mirtis
H. Panettiere anksčiau išgyveno ir jaunesniojo brolio Janseno netektį.
Jis mirė būdamas 28 metų nuo širdies ligos. Savo atsiminimuose aktorė atskleidė, kad jos brolis taip pat turėjo problemų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir prieš mirtį vartojo heroiną bei kokainą.
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