Pagerbs „Eurovizijoje“ turėjusius pasirodyti dalyvius: laukia speciali transliacija

„Specialią ceremoniją „Eurovision: Europe Shine a Light“ galės pamatyti ir Lietuvos žiūrovai, ją tiesiogiai transliuos LRT. Renginyje išvysime visų šalių atstovų, tarp jų ir „The Roop“, pasirodymų ištraukas. Nors varžymosi aspekto nelieka, tikimasi, kad šis pagarbos ir vienybės renginys sulauks didelio televizijos žiūrovų dėmesio visoje Europoje“, – sako LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas.

Specialiosios transliacijos metu, kaip skelbia lrt.lt, skambės visų šių metų konkursinių dainų fragmentai, o ją ves tie patys vedėjai, kuriems buvo patikėta vesti šių metų „Euroviziją“ – Chantal Janzen, Edsilia Rombley ir Janas Smitas. Rengėjai žada ir kelias staigmenas, viena jų – virtualus „Eurovizijos“ gerbėjų iš įvairių šalių choras, atliksiantis Johnny Logano dainą „What's Another Year“. Bendrai dainai susivienys ir visi šių metų „Eurovizijoje“ turėję pasirodyti dalyviai – jie atliks dainą „Love Shine a Light“, kurią 1997 metas „Eurovizijoje“ atliko jos nugalėtojai, grupė iš Jungtinės Karalystės „Katarina and the Waves“.

Gegužės 12 ir 14 d., kai turėjo vykti „Eurovizijos“ konkurso pusfinaliai, LRT televizija taip pat parodys specialią programą, kurioje – įdomiausi šio amžiaus „Eurovizijos“ dalyvių ir nugalėtojų pasirodymai, istoriniai faktai ir interviu.

Per visą populiaraus tarptautinio dainų konkurso rengimo istoriją tai yra pirmas kartas, kai jis neįvyks. 65-ojoje „Eurovizijoje“, kuri turėjo vykti Nyderlanduose, planavo pasirodyti 41 šalies atstovai.

Dėl COVID-19 pandemijos, išplitusios po visą pasaulį, priėmusi sprendimą atšaukti šiemet „Eurovizijos“ konkursą EBU taip pat nurodė, kad konkurso taisyklės nebus keičiamos, todėl šiemet išrinktos dainos kitąmet „Eurovizijoje“ varžytis negalės. Kitąmet vyksiančioje „Eurovizijoje“ galės dalyvauti dainos, kurios iki šių metų rugsėjo 1 d. nebus skambėjusios viešai.