 Pamatykite: ant Vilniaus televizijos bokšto – su kojūkais

Pamatykite: ant Vilniaus televizijos bokšto – su kojūkais

2026-09-12 15:06 klaipeda.diena.lt inf.

Viačeslavas Mickevičius, skaitmeninio turinio kūrėjas, savo feisbuko paskyroje pasidalino šiurpulius keliančiu vaizdo įrašu.

<span>Pamatykite: ant Vilniaus televizijos bokšto – su kojūkais</span>
Pamatykite: ant Vilniaus televizijos bokšto – su kojūkais / Socialinių tinklų nuotr.

V. Mickevičius įraše teigė, kad bijo aukščio. Jam „apšilimu“ tapo pasivaikščiojimas po Vilniaus televizijos bokšto stikliniu takeliu. 

„Turbūt nieko taip nebijau, kaip aukščio. Šiandien tą trumpam reikės užmiršti“, – ironizavo V. Mickevičius.

Vėliau vyras lipo dar aukščiau ir tęsė pasivaikščiojimą – bet dabar su kojūkais. 

Jis teigė, kad tris naktis nemiegojo, nes galvojo apie būsimą iššūkį.

„Turbūt nereikia sakyti, kad ši veikla (vaikščiojimas su kojūkais) yra net ant žemės pavojinga“, – pastebėjo kūrėjas.

Vyriškis vaikščiojo 170 metrų aukštyje.

Šiame straipsnyje:
kojūkai
socialiniai tinklai
Vilniaus televizijos bokštas
iššūkis

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