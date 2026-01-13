Pamatykite, kaip šiandien atrodo legendinis muilo operų širdžių ėdikas Fernando Colunga

Fernando Colunga gimė Meksikoje ir iš pradžių rinkosi visiškai kitokią kryptį – studijavo civilinę inžineriją. Vis dėlto trauka scenai ir televizijai nugalėjo.
Proveržis karjeroje atėjo su klasikinėmis „Televisa“ telenovelėmis – Fernando Colunga tapo romantinio, tvirto, bet emociškai sudėtingo vyro archetipu.
Tokie projektai kaip „Maria la del Barrio“, „Esmeralda“, „Apgavystės“ (orig. „La Usurpadora“) pavertė jį vienu labiausiai atpažįstamų aktorių Lotynų Amerikoje.
Skirtingai nei daugelis kolegų, Fernando Colunga beveik niekada neaptarinėjo savo meilės romanų ar šeimos planų. Interviu metu jis nuolat pabrėždavo, kad asmeninis gyvenimas nepriklauso viešumai.
Sklandė gandai, kad jis susitikinėjo ne su viena savo kolege iš muilo operų, pavyzdžiui, garsiąja Thalía.
Situacija pasikeitė, kai Meksikos žiniasklaida, remdamasi patikimais šaltiniais, pranešė apie jo ryšį su aktore ir modeliu Blanca Soto. Pasak publikacijų, pora jau kurį laiką gyvena ramų, nuo viešumos atokų gyvenimą. 2024 m. pasirodė informacija, kad Fernando Colunga ir Blanca Soto tapo tėvais.
2025 m. Fernando Colunga pasirodė naujoje telenovelėje „Amenecer“, dar kartą įrodydamas, kad kelis dešimtmečius trunkanti karjera ir publikos meilė – ne atsitiktinumas.
