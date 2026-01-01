Vyras daugiausia yra svėręs beveik 600 kilogramų – 595 kg. Apie tai praneša „Daily Mail“.
J. P. Franco mirė gruodžio 24-ąją dieną vienoje Meksikos ligoninėje. Jį prižiūrėjęs gydytojas Jose Antonio Castaneda patvirtino, kad paciento būklė stipriai pablogėjo dėl infekcijos sukeltų komplikacijų.
Apie J. P. Franco visas pasaulis sužinojo 2017-aisiais metais, kai Gineso rekordų knygoje jis buvo įvardytas kaip sunkiausias pasaulio žmogus. Tada jis svėrė 595 kilogramus.
Dėl šios priežasties vyras daug metų praleido lovoje.
Vėliau jam buvo taikytas intensyvus gydymas, dieta. 2017 metais meksikiečiui buvo atlikta skrandžio mažinimo operacija. Po sėkmingai atliktos operacijos vyro svoris sumažėjo beveik du kartus, jis vėl pradėjo vaikščioti.
Nepaisant pozityvių permainų, ilgai trunkanti liga labai susilpnino jo imunitetą.
Mirė sunkiausias pasaulio vyras
Vyras daugiausia yra svėręs beveik 600 kilogramų – 595 kg. Apie tai praneša „Daily Mail“.
