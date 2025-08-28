Pasaulį nustebino Trumpo reakcija į Swift sužadėtuves

JAV prezidento reakcija nustebino – jis ne kartą yra pasisakęs griežtai prieš Taylor Swift.
„Linkiu jiems daug sėkmės,“ – atsakė D. Trumpas. „Jis yra puikus žaidėjas ir šaunus žmogus, ji – puiki asmenybė. Taigi, tikrai linkiu jiems sėkmės.“
Dar 2024 m. rugsėjį 78-erių respublikonas buvo viešai pareiškęs neapykantą dainininkei po to, kai ši atvirai parėmė jo tuometę oponentę Kamalą Harris prezidento rinkimuose.
„AŠ NEKENČIU TAYLOR SWIFT,“ – didžiosiomis raidėmis jis tuomet rašė platformoje „Truth Social“.
Parama K. Harris buvo paskelbta iškart po pirmųjų ir vienintelių rinkimų debatų tarp jos ir D. Trumpo. Nuo to laiko jis ne kartą viešai atakuodavo atlikėją.
2025 m. „Super Bowl“ rungtynėse tarp Kanzaso miesto „Chiefs“ ir Filadelfijos „Eagles“ T. Swift, palaikiusi savo vaikiną, buvo nušvilpta jo priešininkų „Eagles“ sirgalių.
Rungtynėse taip pat viešėjęs D. Trumpas vėliau pasidalijo „TikTok“ įrašu, kuriame buvo sugretintos publikos reakcijos: „Trumpas sulaukia ovacijų, o Taylor Swift – švilpimo. Pasaulis gyja.“
Gegužę JAV prezidentas „Truth Social“ tinkle dar kartą užsipuolė T. Swift, klausdamas: „Ar kas nors pastebėjo, kad nuo tada, kai pasakiau, kad NEKENČIU TAYLOR SWIFT, ji jau nebėra KARŠTA?“
Visai neseniai jis palygino T. Swift su aktore Sydney Sweeney, kuri, anot jo, yra „registruota respublikonė“ ir turi „karščiausią reklamą su „American Eagle“ džinsais“.
„O pažiūrėkite į „woke“ dainininkę Taylor Swift“, – tęsė jis. „Nuo tada, kai pasakiau, kad jos negaliu pakęsti, ji buvo nušvilpta ir tapo NEBEKARŠTA.“
