 Pasaulį nustebino Trumpo reakcija į Swift sužadėtuves

Pasaulį nustebino Trumpo reakcija į Swift sužadėtuves

2025-08-28 14:31
LNK inf.

Popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travisas Kelce‘as bendru įrašu „Instagram“ paskelbė žinią, sukėlusį tikrą sąmyšį internete. JAV prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu dalyvavo kabineto posėdyje ir apie būsimas vestuves, regis, sužinojo tik tada, kai jo nuomonės paklausė žurnalistas.

Pasaulį nustebino Trumpo reakcija į Swift sužadėtuves
Pasaulį nustebino Trumpo reakcija į Swift sužadėtuves / Scanpix nuotr.

JAV prezidento reakcija nustebino – jis ne kartą yra pasisakęs griežtai prieš Taylor Swift.

„Linkiu jiems daug sėkmės,“ – atsakė D. Trumpas. „Jis yra puikus žaidėjas ir šaunus žmogus, ji – puiki asmenybė. Taigi, tikrai linkiu jiems sėkmės.“

Dar 2024 m. rugsėjį 78-erių respublikonas buvo viešai pareiškęs neapykantą dainininkei po to, kai ši atvirai parėmė jo tuometę oponentę Kamalą Harris prezidento rinkimuose.

„AŠ NEKENČIU TAYLOR SWIFT,“ – didžiosiomis raidėmis jis tuomet rašė platformoje „Truth Social“.

Parama K. Harris buvo paskelbta iškart po pirmųjų ir vienintelių rinkimų debatų tarp jos ir D. Trumpo. Nuo to laiko jis ne kartą viešai atakuodavo atlikėją.

Apie superžvaigždės sužadėtuves pasakojo ir laidos „Labas vakaras, Lietuva“ komanda:

2025 m. „Super Bowl“ rungtynėse tarp Kanzaso miesto „Chiefs“ ir Filadelfijos „Eagles“ T. Swift, palaikiusi savo vaikiną, buvo nušvilpta jo priešininkų „Eagles“ sirgalių.

Rungtynėse taip pat viešėjęs D. Trumpas vėliau pasidalijo „TikTok“ įrašu, kuriame buvo sugretintos publikos reakcijos: „Trumpas sulaukia ovacijų, o Taylor Swift – švilpimo. Pasaulis gyja.“

T. Swift instagramo nuotr.

Gegužę JAV prezidentas „Truth Social“ tinkle dar kartą užsipuolė T. Swift, klausdamas: „Ar kas nors pastebėjo, kad nuo tada, kai pasakiau, kad NEKENČIU TAYLOR SWIFT, ji jau nebėra KARŠTA?“

Visai neseniai jis palygino T. Swift su aktore Sydney Sweeney, kuri, anot jo, yra „registruota respublikonė“ ir turi „karščiausią reklamą su „American Eagle“ džinsais“.

„O pažiūrėkite į „woke“ dainininkę Taylor Swift“, – tęsė jis. „Nuo tada, kai pasakiau, kad jos negaliu pakęsti, ji buvo nušvilpta ir tapo NEBEKARŠTA.“

Šiame straipsnyje:
Taylor Swift
Travis Kelce
Donaldas Trumpas
sužadėtuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų