ICE nušovus vyrą, protestuotojai reikalauja, kad imigracijos agentai paliktų Mineapolį

Ši žūtis į gatves spaudžiant šalčiui pritraukė šimtus protestuotojų ir dar labiau padidino įtampą mieste, kurį jau prieš kelias savaites sukrėtė kitas mirtinas incidentas.
Šeimos nariai pranešė, kad nužudytasis buvo 37 metų intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojas Alexas Pretti (Aleksas Pretis), protestavęs prieš prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) imigracijos politikos priemones savo mieste.
Po šaudymo susirinko įpykusi minia, o protestuotojai susirėmė su federaliniais pareigūnais, kurie naudojo lazdas ir kurtinančias granatas.
Pareigūnai teigė, kad Minesotos nacionalinė gvardija, vadovaujama gubernatoriaus Timo Walzo (Timo Volco), padeda vietos policijai. Gvardijos kariai buvo išsiųsti tiek į šaudymo vietą, tiek prie federalinio pastato, kur pareigūnai kasdien susiremia su demonstrantais.
Informacijos apie tai, kas lėmė šaudymą, yra nedaug, sakė policijos viršininkas Brianas O’Hara (Brajanas Ohara).
Krašto saugumo departamento atstovė spaudai Tricia McLaughlin (Triša Maklolin) pareiškime nurodė, kad Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnai vykdė operaciją ir paleido „gynybinius šūvius“, kai prie jų prisiartino ginkluotas vyras ir „smurtu priešinosi“, kai jie bandė jį nuginkluoti.
Netrukus pasirodžiusiuose praeivių darytuose vaizdo įrašuose A. Pretti matomas su telefonu rankoje, tačiau nė viename iš jų nematyti, kad jis turėtų ginklą.
B. O'Hara teigė, kad policija mano, jog jis buvo „teisėtas ginklo savininkas, turintis leidimą nešiotis ginklą“.
Krašto saugumo departamento sekretorė Kristi Noem per spaudos konferenciją sakė, kad A. Pretti pasirodė tam, kad „sutrukdytų teisėsaugos operacijai“. Ji kėlė klausimą, kodėl jis buvo ginkluotas, tačiau nepateikė detalių, ar A. Pretti išsitraukė ginklą, ar grasino juo pareigūnams.
Federaliniai pareigūnai pranešė, kad jį nušovęs pareigūnas yra aštuonerius metus tarnaujantis pasienio patrulių veteranas.
D. Trumpas kaltina demokratus
Tuo tarpu JAV prezidentas socialiniuose tinkluose užsipuolė T. Walzą ir Mineapolio merą. Jis pasidalino ginklo, kurį, pasak imigracijos pareigūnų, pavyko rasti, nuotraukomis ir rašė: „Apie ką visa tai? Kur vietos policija? Kodėl jiems nebuvo leista apsaugoti ICE pareigūnų?“
Respublikonas D. Trumpas pareiškė, kad demokratai gubernatorius ir meras „kursto sukilimą savo pompastiška, pavojinga ir arogantiška retorika“.
Atstovų Rūmų narė iš Niujorko Alexandria Ocasio-Cortez (Aleksandrija Okazijo Kortes) buvo viena iš kelių demokratų įstatymų leidėjų, reikalaujančių, kad federalinės imigracijos institucijos paliktų Minesotą.
Ji taip pat paragino demokratus atsisakyti balsuoti už ICE finansavimą, socialiniuose tinkluose teigdama: „Mes privalome apsaugoti amerikiečius nuo tironijos“.
Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris) vėliau pareiškė, kad demokratai nebalsuos už išlaidų paketą, į kurį įtrauktos lėšos Krašto saugumo departamentui, prižiūrinčiam ICE.
Ch. Schumerio pareiškimas didina tikimybę, kad sausio 30 dieną, pasibaigus finansavimui, vyriausybės darbas gali būti iš dalies sustabdytas.
A. Pretti buvo nušautas kiek daugiau nei už pusantro kilometro nuo vietos, kur sausio 7 dieną ICE pareigūnas nužudė 37-erių Renee Good (Renė Gud), o tai sukėlė masinius protestus.
A. Pretti šeima šeštadienio vakarą išplatino pareiškimą, kuriame teigė, kad yra „sugniuždyti, bet kartu ir labai pikti“, bei vadino jį geros širdies žmogumi, kuris savo darbu slaugos srityje norėjo pakeisti pasaulį.
„Šleikštus administracijos melas apie mūsų sūnų yra smerktinas ir pasibjaurėtinas. Akivaizdu, kad Alexas nelaiko ginklo, kai jį užpuolė Trumpo žudikai ir bailūs ICE smogikai. Dešinėje rankoje jis laiko telefoną, o tuščią kairę ranką yra pakėlęs virš galvos, bandydamas apsaugoti moterį, kurią ICE pareigūnai ką tik pastūmė, ir visa tai vyksta purškiant ašarines dujas“, – rašoma šeimos pareiškime.
„Prašome, paviešinkite tiesą apie mūsų sūnų. Jis buvo geras žmogus“, – pabrėžiama jame.
Vaizdo įraše matomi pareigūnai ir nušautas vyras
Naujienų agentūros „The Associated Press“ gautame praeivio nufilmuotame vaizdo įraše girdėti, kaip Nicolleto (Nikoleto) alėjoje protestuotojai pučia švilpukus ir šaukia keiksmažodžius federaliniams pareigūnams.
Vaizdo įraše matyti, kaip A. Pretti, regis, bando apsaugoti protestuotoją moterį nuo apipurškimo cheminėmis medžiagomis, kai agentas parbloškia jį ant apledėjusio kelio.
Tuomet keli agentai bando jį sulaikyti, o po kelių sekundžių pareigūnas pradeda šaudyti į A. Pretti, į kurio kūną vėliau iš tolo paleidžiama dar keletas šūvių.
Policijos viršininkas B. O’Hara paragino išlaikyti ramybę tiek visuomenę, tiek federalinę teisėsaugą.
„Šiandien reikalaujame, kad tos federalinės agentūros, kurios veikia mūsų mieste, tai darytų su tokia pat disciplina, žmogiškumu ir sąžiningumu, kokio reikalauja veiksminga teisėsauga šioje šalyje, – sakė jis. – Raginame visus išlikti taikius.“
Gregory Bovino (Gregorio Bovino) iš JAV pasienio patrulių tarnybos teigimu, vyrą nušovęs pareigūnas turėjo didelę patirtį kaip šaudyklos saugos pareigūnas ir mokėjo pritaikyti mirtino pavojaus nekeliantį jėgos panaudojimą.
„Tai tik naujausias išpuolis prieš teisėsaugą. Visoje šalyje Krašto saugumo departamento vyrai ir moterys buvo puolami, į juos buvo šaudoma“, – sakė jis.
Gubernatorius T. Walzas pareiškė nepasitikintis federaliniais pareigūnais ir teigė, kad valstija vadovaus incidento tyrimui.
Tačiau Minesotos kriminalinės paieškos biuro vadovas Drew Evansas (Driu Evansas) spaudos konferencijoje sakė, kad federaliniai pareigūnai neleido jo darbuotojams patekti į įvykio vietą net po to, kai buvo gautas pasirašytas teismo orderis.
Protestai tęsiasi
Demonstracijos kilo keliuose šalies miestuose, įskaitant Niujorką, Vašingtoną ir Los Andželą. Mineapolyje protestuotojai susirinko šaudynių vietoje, nepaisydami pavojingai šalto oro – popietę didžiausia ekstremalaus šalčio banga jau buvo praėjusi, tačiau temperatūra vis tiek siekė minus 21 laipsnį Celsijaus.
Po šaudymo susirinkusi įniršusi minia rėkė keiksmažodžius federaliniams pareigūnams, vadino juos bailiais ir liepė nešdintis namo.
Vienas pareigūnas eidamas pašaipiai pamėgdžiodamas verksmą atsakė: „Bū-hū“. Kitur agentai įstūmė šaukiantį protestuotoją į automobilį.
Protestuotojai iš tarpuvarčių tempė šiukšlių konteinerius, kad užtvertų gatves, o žmonės skandavo „ICE lauk“ ir „ICE stebėjimas nėra nusikaltimas“.
Sutemus šimtai žmonių tyliai gedėjo prie augančio memorialo šaudymo vietoje. Kai kurie laikė plakatus su užrašu „Teisingumo Alexui Pretti“. Kiti skandavo A. Pretti ir R. Good vardus.
Netoliese esanti spurginė ir drabužių parduotuvė liko atidarytos, siūlydamos protestuotojams pasišildyti, taip pat vandens, kavos ir užkandžių.
Calebas Spike’as (Keilebas Spaikas) sakė atvykęs iš netoliese esančio priemiesčio išreikšti paramos ir nusivylimo.
„Atrodo, kad kasdien nutinka kažkas vis beprotiškesnio, – sakė jis. – Tai, kas vyksta mūsų bendruomenėje, yra neteisinga, šlykštu ir bjauru.“
