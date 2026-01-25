JAV federalinių agentų nušautas vyras buvo slaugytojas, „norėjęs pakeisti pasaulį“, sako artimieji

37 metų Alexas Pretti (Aleksas Pretis) buvo nušautas per grumtynes su imigracijos pareigūnais apledėjusiame Vidurio Vakarų miesto kelyje, praėjus mažiau nei trims savaitėms po to, kai Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnas nušovė savo automobilyje buvusią taip pat 37 metų Renee Good (Renė Gud).
Šis naujausias nužudymas sukėlė naujus protestus ir vietos pareigūnų pasmerkimą, kurie ginčijo skubotus Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos teiginius, esą A. Pretti ketino sužaloti federalinius agentus, dalyvaudamas demonstracijose prieš plataus masto griežtas imigracijos kontrolės priemones.
A. Pretti buvo „geros širdies siela, kuriai labai rūpėjo šeima ir draugai“ bei tie, kuriais jis rūpinosi Mineapolio Veteranų reikalų (VA) ligoninėje, šeštadienį išplatintame pareiškime teigė jo tėvai.
„Alexas norėjo pakeisti šį pasaulį. Deja, jo nebebus su mumis, kad pamatytų savo poveikį“, – sakė jo tėvai.
Dimitri Drekonja, Mineapolio VA ligoninės Infekcinių ligų skyriaus vadovas ir A. Pretti kolega, pavadino jį „geru, maloniu žmogumi, kuris gyveno tam, kad padėtų“.
„Jis turėjo puikų požiūrį. Tarp pacientų apžiūrų šnekučiuodavomės apie tai, kaip kartu pasivažinėti kalnų dviračiais. Dabar tai niekada neįvyks“, – socialiniame tinkle „Bluesky“ rašė D. Drekonja.
Jis sakė, kad A. Pretti buvo slaugytojas, dirbantis tam, kad „padėtų sunkiai sergantiems veteranams“.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, A. Pretti 2006 metais baigė vidurinę mokyklą Grin Bėjuje, Viskonsine. Prieš pradėdamas dirbti VA, jis mokėsi slaugos mokykloje.
D. Trumpo administracijos pareigūnai bandė vaizduoti A. Pretti kaip smurtaujantį agresorių, tačiau jų teiginiams prieštarauja JAV žiniasklaidos plačiai transliuojamas vaizdo įrašas, kurio autentiškumo AFP nepavyko patvirtinti.
A. Pretti tėvai teigė, kad jų sūnus prieš pat mirtį atsistojo priešais federalinį agentą, kuris pastūmė protestuojančią moterį.
Jie pasmerkė tai, ką pavadino „šleikštulį keliančiu melu“, sklindančiu iš Trumpo administracijos, ir teigė, kad ginklo, rasto pas A. Pretti, kurį, vietos pareigūnų teigimu, jis turėjo teisę nešiotis, nė nebuvo jo rankoje, kai jis buvo nušautas.
„Alexas akivaizdžiai nelaiko ginklo, kai jį užpuola Trumpo žudantys ir bailūs ICE smogikai“, – teigiama tėvų pareiškime.
„Dešinėje rankoje jis laiko telefoną, o jo tuščia kairė ranka yra pakelta virš galvos, jam bandant apsaugoti moterį, kurią ICE ką tik parbloškė, ir tuo pat metu į jį purškiamos pipirinės dujos“, – nurodoma jame.
Šeima paprašė visuomenės „skleisti tiesą apie mūsų sūnų“.
„Jis buvo geras žmogus, – sakė vyro artimieji. – Mūsų širdys sudaužytos, bet mes taip pat esame labai pikti.“
