Barackas Obama: ICE įvykdytas antras nužudymas Mineapolyje reiškia puolimą prieš JAV vertybes

Federaliniai imigracijos agentai šeštadienį Mineapolyje nušovė vyrą, o šis antrasis civilio gyvybės pareikalavęs incidentas per precedento neturinčią D. Trumpo administracijos operaciją sukėlė naujus protestus ir valstijos pareigūnų pasipiktinimą.
„Alexo Pretti (Alekso Prečio) nužudymas yra širdį verianti tragedija. Tai taip pat turėtų būti pavojaus signalas kiekvienam amerikiečiui, nepriklausomai nuo partijos, kad daugelis mūsų, kaip tautos, pagrindinių vertybių patiria vis didesnį puolimą“, – bendrame pareiškime sakė buvęs prezidentas ir pirmoji ponia.
Jie smerkė D. Trumpą ir jo vyriausybę kaip, atrodytų, „norinčius eskaluoti situaciją“, ir reikalavo, kad jie bendradarbiautų su vietos pareigūnais ir gubernatoriumi.
37 metų A. Pretti buvo nušautas per grumtynes su imigracijos pareigūnais apledėjusiame Vidurio Vakarų miesto kelyje, praėjus mažiau nei trims savaitėms po to, kai Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnas nušovė savo automobilyje buvusią taip pat 37 metų Renee Good (Renė Gud).
D. Trumpo administracijos pareigūnai bandė vaizduoti A. Pretti kaip smurtaujantį agresorių, tačiau jų teiginiams prieštarauja JAV žiniasklaidos plačiai transliuojamas vaizdo įrašas, kurio autentiškumo naujienų agentūrai AFP nepavyko patvirtinti.
A. Pretti tėvai pareiškime sakė, kad jų sūnus prieš pat mirtį atsistojo priešais federalinį agentą, kuris pastūmė protestuojančią moterį.
Jie pasmerkė tai, ką pavadino „šleikštulį keliančiu melu“, sklindančiu iš Trumpo administracijos, ir teigė, kad ginklo, rasto pas A. Pretti, kurį, vietos pareigūnų teigimu, jis turėjo teisę nešiotis, nė nebuvo jo rankoje, kai jis buvo nušautas.
