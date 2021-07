Paskelbti Kanų kino festivalio laureatai

Pačioje ceremonijos pradžioje JAV režisierius Spike‘as Lee, pirmasis juodaodis žiuri pirmininkas, turėjo pristatyti geriausio aktoriaus apdovanojimą, bet netyčia prasitarė, kam atiteko pagrindinis festivalio prizas.

„Auksinė palmės šakelė“ buvo įteikta prancūzų režisierei Juliai Ducournau už filmą „Titanė“ („Titane“).

Didįjį prizą pasidalino režisierius iš Irano Ashgaras Farhadis už filmą „Herojus“ („A Hero“) ir suomių režisierius Juho Kuosmanenas už „Kupė Nr. 6“ („Compartment no. 6“).

Geriausia aktore pripažinta norvegė Renate Reinsve suvaidinusi filme „Blogiausias žmogus žemėje“ („The Worst Person in the World“).

Geriausio aktoriaus apdovanojimą pelnė amerikietis Calebas Landry Jonesas už rolę filme „Nitram“.

Geriausio scenarijaus autoriais pripažinti japonai Hamaguchi Ryusuke ir Takamasa Oe.

Žiuri prizą pasidalino režisierius iš Izraelio Nadavas Lapidas už filmą „Ahedo kelis“ („Ahed‘s Knee“) ir Apichatpongas Weerasethakulas iš Tailando už „Memoria“.

Apdovanojimas už geriausią pirmąjį filmą teko kroatei Antonetai Kusijanovič už „Murina“.

Geriausio trumpametražio filmo prizą pelnė režisierės iš Honkongo Tang Yi kūrinys „Visos pasaulio varnos“ („All the Crows in the World“).