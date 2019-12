Paskelbti „M.A.M.A. 2019“ nominantai: lyderiai – Jazzu ir V. Bareikis

Artėjančių metų sausio 31 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyksianti iškilminga apdovanojimų ceremonija, kiekvienais metais suburianti rekordišką kiekį žiūrovų bei pagerbianti geriausius šalies muzikantus, panašu ir šį kartą bus įsimintina.

Nominantų pristatymo popietę pradėjo asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla, kurio teigimu pastarieji metai buvo labai įspūdingi.

„Viena iš renginio partnerių, kitąmet trisdešimtmetį švenčianti Asociacija „LATGA“ suskaičiavo, kad 2019 metai buvo sėkmingi ir muzikos autoriams. Lyginant 2018 ir 2019 metų 10 mėnesių laikotarpius, paaiškėjo, kad pinigų surinkimas už muzikos kūrinių naudojimą išaugo 11 proc., t.y. apie 0,5 mln. eurų. Padaugėjo ir muzikos autorių – per šiuos metus sulaukta apie 160 prašymų tapti šios autorius vienijančios asociacijos nariais. Be to, šiemet išleista apie 140 lietuviškos muzikos albumų. Iš viso per ataskaitinį „M.A.M.A. 2019“ laikotarpį Lietuvoje išleista daugiau kaip 400 muzikos singlų ir albumų visos muzikos. Šiuos kūrinius galite rasti didžiausioje muzikos platformoje Spotify, o taip pat jau nuo šiandiena Spotify platformje ieškokite grojaraščio pavadinimu „M.A.M.A. 2019“, – muzikinę situaciją Lietuvoje papasakojo M. Tyla.

Metų proveržio nominaciją paskelbti J. Jankevičius pakvietė šiais metais ryškiai sužibėjusį dainininką Vidą Bareikį, kuriam užsiminė ir apie tai, kad pastarasis yra nominuotas ne vienoje kategorijoje.

Vėliau prie žinomų vyrų prisijungė ir net šešiose kategorijose nominuota dainininkė Justė Arlauskaitė–Jazzu, kuri neslėpė džiaugsmo tokiu įvertinimu.

Šių metų nominantai:

1. Metų roko grupė/atlikėjas/-a

„Garbanotas“;

„Colours of bubbles“;

„BA.“;

„Flash Voyage“;

„jauti“.

2. Metų elektroninės muzikos grupė/atlikėjas/-a

Dynoro;

Jovani;

Ten Walls;

Beissoul & Einius;

Leon Somov.

3.Metų hiphopo grupė/atlikėjas/-a

„Flying Saucer Gang“;

„Lilas ir Innomine“;

„8 kambarys“;

„Vilniaus energija“;

„Mad money“.

4.Metų albumas

„BA.“ „H8“;

„Lilas ir Innomine“ „Viskas“;

JAZZU „Jazzu“;

Vidas Bareikis „Ežero dugne / Ant bangos“;

„Free finga“ „Pick Up Line“.

5. Metų vaizdo klipas

JAZZU „Wild“;

„Vilniaus energija“ „Bepilotė mašina“;

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ „Mažulė“;

Vaidas Baumila ir Justė „Milijonai“;

„Kabloonak“ „Bruises On Her Legs“.

6. Metų grupė

„BA.“;

„Lilas ir Innomine“;

„8 kambarys“;

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“;

„Pikaso“.

7. Metų urban grupė/atlikėjas/-a

„Free finga“;

Migloko;

Evgenya Redko;

Angelou

Niko Barisas

8. Metų koncertinė grupė/atlikėjas/-a

„Lilas ir Innomine“;

JAZZU;

SEL;

Vidas Bareikas;

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

9. Metų pop grupė/ atlikėjas/ -a:

JAZZU;

„Junior A“;

Vidas Bareikas;

Monique;

Justinas Jarutis.

10. Metų proveržis

Jurijus;

„Flash Voyage“;

„Free finga“;

Evgenya Redko;

„Kabloonak“.

11. Metų alternatyvos grupė/ atlikėjas (-a):

„Kabloonak“;

„Without letters“;

Paulius Kilbauskas;

„Autism“;

„Arklio galva“.

12. Metų kūrinys / daina:

Jurijus „Run With The Lions“;

JAZZU „Dumblas“;

Vidas Bareikis ir „8 kambarys“ „Ežero dugne“;

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ „Mažulė“;

Jovani feat. JAZZU „I Should Have Known“.

13. Metų tradicinės popmuzikos grupė / atlikėjas/-a

Saulius Prūsaitis;

Kastytis Kerbedis;

Irena Starošaitė;

Inga Valinskienė;

„Pikaso“.

14. Metų atlikėjas / -a

JAZZU;

Vidas Bareikis;

Saulius Prūsaitis;

Andrius Mamontovas;

Dynoro.

Daugiausiai kategorijų nominuotais atlikėjais šiais metais tapo Jazzu, kuri pretenduoja net į šešias M.A.M.A. statulėles, o dainininkas V. Bareikis nominuotas penkiose kategorijose. Laimėtojai paaiškės sausio 31 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje. Bilietus platina bilietai.lt