Paskutinis „Eurovizijos“ atrankos pusfinalis: rengėjai pateikė staigmeną

Šiandien scenoje žiūrovai išvydo šiuos atlikėjus: Donata („Empower“), Matas Ligeika („Saule“), Ieva Zasimauskaitė („Don't You Ever Leave Me“), Matt Len („Not Alone“), Ofelija („Širdelė“), „Sun Francisco“ („Atsimerkt“), Justinas („Alright“), Sophie Ali („The Bluest Bell“), Lion Ceccah („Drobė“).

Iš jų į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalą pateko du – Lion Ceccah ir Sophie Ali.

Paaiškėjus, kaip dalyviai išsirikiavo galutinėje įskaitoje, „Eurovizijos“ atrankos rengėjai pranešė netikėtą žinią – į finalą keliaus dar du atlikėjai, praeituose pusfinaliuose likę už borto, – Liepa Mondeikaitė ir grupė „Black Biceps“.

Liepa. D. Umbraso nuotr.

„Trečio ir ketvirto pusfinalio dalyviai – grupė „Black Biceps“ ir atlikėja Liepa – sulaukė išskirtinio žiūrovų palaikymo ir surinko tiek pat „eurovizinių“ balų kaip ir į finalą patekę atlikėjai.

Pagal nacionalinės atrankos taisykles, turime teisę į finalą sugrąžinti anksčiau iškritusius dalyvius, todėl atsižvelgiame į žiūrovų nuomonę ir šiuos atlikėjus kviečiame pasirodyti didžiajame finale“, – sakė LRT televizijos departamento vyriausias prodiuseris Audrius Giržadas.

Grupė „Black Biceps“. V. Raupelio nuotr.

Šiandien jau tapo aišku, kurie dalyviai kitą šeštadienį susirungs nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finale Kauno „Žalgirio“ arenoje. Čia išvysime šiuos atlikėjus: Anyanya („Running out of time“), Justę Baradulinaitę („Tired“), Petuniją („Į saldumą“), Nojų Žebrauską-NOY („Just take me on a date“), Gebrasy („Whole“), GØYA („After Storm“), grupę „Katarsis“ („Tavo Akys“), Amoralu („Freedom“), Lion Ceccah („Drobė“), Sophie Ali („The Bluest Bell“), Liepą Mondeikaitę („Ar mylėtum?“) ir „Black Biceps“ („Visaip man reik“).

Kaune kitą šeštadienį paaiškės, kas gegužės mėnesį vyks į Šveicariją ir atstovaus Lietuvai didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.