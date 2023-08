Pirmoji „Karklės“ festivalio diena: ošianti daugiatūkstantinė minia ir Rag‘N‘Bone padėka lietuviams

Tūkstančiai žmonių, šypsenų ir iškeltų į viršų rankų: tokio milžiniško palaikymo vakar sulaukė pagrindinė „Karklės“ festivalio žvaigždė Rag‘N‘Bone Man. Pasauliniais hitais tapusius kūrinius, tokius, kaip „Giant“, „Skin“, „ Anywhere Away From Here“ ir, žinoma, atlikėjo parašu tapusią „Human“ mintinai kartu dainavusi publika itin sužavėjo atlikėją, kuris po kiekvieno kūrinio nuoširdžiai šypsojosi. Jis net kelis kartus dėkojo susirinkusiems ir sakė puikiai jaučiantis nuostabią energiją, kurią spinduliuoja lietuviai.

Po šios žvaigždės pasirodymo daugiatūkstantinė minia niekur neskubėjo skirstytis: netrukus į pagrindinę festivalio sceną žengė muzikos atlikėja Jessica Shy. Vos pradėjusi dainuoti pirmuosius hitų žodžius, dainininkė neslėpė nuostabos, kad minia žodis žodin jai pritaria. Po pasirodymo visi vienbalsiai prašė pakartoti, o sužavėta atlikėja, dėkojo susirinkusiems ir nusilenkdama tarė: „Jums – dainuočiau ir dainuočiau“.

Lygiai vidurnaktį pagrindinėje scenoje pasirodė JK didžėjus ir prodiuseris Bruce Fielderis, geriau žinomas sceniniu vardu SIGALA. Tūkstančiai žmonių šoko pagal paties sukurtus kūrinius, tokius kaip „Melody“, „Easy Love“, „Sweet Lovin“, „Came here for Love“ ir dar begalę žinomiausių pasaulinių hitų.

Šeštadienio programa

Nėra jokios abejonės, kad antroji festivalio diena bus bent truputį ramesnė: šeštadienį aktyviai pradėjo zumbos treniruotės, o 13 val. festivaliautojai buvo kviečiami atsipūsti ir pasikrauti jėgų vakarui klausant interviu: „Pralaužk vieną šaltą“ komikas Airidas Jankus, kai kalbins legendinio realybės šou „Akvariumas“ dalyvį Psichą.

L. Grulecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.

17 val. visų festivaliautojų laukė staigmena: visi sužinojo, koks specialus svečias atvyko į paskutinį „Karklės“ festivalį, o vėliau, pagrindinėje scenoje pasirodys viena žinomiausių Lietuvos hip-hopo grupių 8 Kambarys.

18 val. atvyko svečiai iš Latvijos: šiais metais į „Euroviziją“ deleguoti Sudden Lights, 19 val. į sceną žengė FC Baseball, o 20 val. – Brainstorm, kurie savo kūryba pop-roko ir indie-pop muzikos mylėtojus džiugina jau daugiau nei 30 metų. Tai – pati garsiausia Latvijos roko grupė ir šį titulą pastarieji pelnė tikrai ne be reikalo.

L. Grulecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.

21 val. bus metas pradėti tikrą fiestą, kurią užkurs KOMODO& THOMAS SYKES. Tai yra ilgiausiai klubinę muziką kurianti grupė Lenkijoje. Tokie pasaulinę šlovę pelnę hitai kaip „(I just) Died in your arms“, „Is This Love“, „Miami Deja Vu“ yra puikiai žinomi net ir retkarčiais radijo imtuvus įsijungiantiems klausytojams, ką jau kalbėti apie tuos, kurie yra tikri melomanai.

Dynoro ir du neoficialūs „Karklės“ ambasadoriai

Pasaulinių hitų „In my mind“, „Obsessed“, „On & On“, ir daugelio kitų kūrėjas DYNORO į pagrindinę sceną žengs 22 val., po valandos pasirodys Natalija Bunkė, o lygiai vidurnaktį – Marijonas Mikutavičius, iškart po jo – DJ Jovani.

L. Grulecko ir E. Sabaliauskaitės nuotr.

Tai – tik maža dalis viso to, kas vyksta šį savaitgalį „Karklėje“. Tai – paskutinė galimybė palankyti šį, jau legenda tapsiantį festivalį, kuris pasaulinių ir Lietuvos žvaigždžių pasirodymais džiugino net 13 metų. Nuskambėjus paskutiniam akordui visi nuotykiai ir laikas, praleistas čia, taps nuostabiausiais prisiminimais.