Pirmosios 2020-ųjų „Devilstone“ grupės: pažintis su 18 vardų

Muzikinius atradimus skatinančiame festivalyje – ir gerai žinomi vardai, jau groję Lietuvoje, ir pirmą kartą atvykstantys artistai. Su dalimi atlikėjų festivalis kviečia susipažinti jau dabar ir pristato „Vakarų“, „Rytų“ ir „Barbablu“ scenų pirmuosius vardus.

Į „Vakarų“ sceną – „Swallow the Sun“ ir „Decapitated“. Dvidešimt metų gyvuojantys Suomijos death-doomeriai „Swallow the Sun“ – tai melancholijos, liūdesio ar ilgesio sinonimas. Daugiasluoksnę ir melodingą muziką kuriantys suomiai į „Devilstone“ atvyksta su pernai metais išleistu puikiu albumu „When a Shadow Is Forced into the Light“. Sunku patikėti, bet grupė į Lietuvą atvyksta pirmą kartą.

Iš kaimyninės Lenkijos į „Devilstone“ atvažiuojantys „Decapitated“ – modernus, techniškas, intensyvus mirties metalas. Septyni studijiniai albumai, du dešimtmečius trunkanti karjera ir tūkstančiai gerbėjų visame pasaulyje. O štai amerikiečiai „Gatecreeper“ atvyksta parodyti, kaip groti švedišką death metal. Iš Arizonos kilęs penketas groja žanro klasiką ir daro tai taip puikiai, kad ne visi norintys sutelpa į grupės koncertus.

Kanadiečiai „Skull Fist“ festivalio publiką teleportuos į 1980-ųjų koncertines sales, kuomet heavy metal buvo šėtonas ir muzika viename: ilgi plaukai, alkoholis, gitaros, prakaitas, nepadorus seksas, narkotikai, gastrolės ir daug velniškos energijos, kurios jokia kita muzika tuo metu negalėjo pasiūlyti.

„Devilstone“ pristato ir talentingus prancūzus – „Rytų“ scenoje pasirodys „Birds in Row“ ir „Mars Red Sky“. Lietuvoje anksčiau lankęsi post-hardcore eksperimentatoriai „Birds in Row“ vengia atskleisti savo tapatybes, tačiau jų balsas ir žinutė – garsi ir aiški. Čia netrūksta chaoso, melodingumo, stiprių emocijų ir net retoriškos filosofijos.

Raudonosios planetos užhipnotizuota trijulė „Mars Red Sky“ kuria klampų psichodelinį roką. Prancūzijos stoneristai per karjerą spėjo įsitaisyti žanro olimpe ir sugroti esminiuose festivaliuose abiejose Atlanto pusėse. Pats laikas kosminių dulkių audrą sukelti ir festivalio „Rytų“ scenoje!

Post-punk terminu pastaruoju metu svaidomasi į visas puses. Jei amerikiečiai „Bambara“ yra post-punk, tai čia jis purvinas, flirtuojantis su noise-rock, alsuojantis nihilizmu, meile ir mirtimi. Į festivalio „Rytų“ sceną „Bambara“ lipa su albumo „Stray“, kurį išleidžia rytoj, premjera.

Kažkada laimėjusios poezijos kovų konkursą Islandijoje, trys merginos savo kūrybą nuo to laiko realizuoja „Kælan Mikla“ vardu ir, reikia pripažinti, daro tai labai sėkmingai. Tai šaltas darkwave – kupinas brutalaus riksmo, gitarų ir skaidrių sintezatorių.

Sintezatorių netrūksta ir amerikiečių „Body of Light“ kūryboje. Besiorientuodamas į išskirtinai elektroninę kūrybą, šis duetas pateikia tamsų, eklektišką new-wave-synth mišinį, subalansuotą išties geriems šokiams.

„Drab Majesty“ į Anykščius atveš svajingos 1980-ųjų madomis dvelkiančios muzikos. Tiesiai iš Los Andželo. Ne kartą Lietuvoje grojęs duetas atvažiuoja su trijų albumų festivaliams skirta programa.

Tarp pirmųjų 18 vardų ir vietiniai sunkiasvoriai „Pekla“, „Sisyphean“ bei „Crypts of Despair“. Postpunkieriai „Pindrops“ keliaus į „Rytų“ sceną, o „Crucial Features“ savo naujausią albumą „Venera Budo“ pristatys „Barbablu“. Pirmas kartas festivalyje – „Jautì“.

Festivalis vyks Anykščių Dainuvos slėnyje liepos 16–19 dienomis.