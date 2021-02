Išsiskyrė prancūzų šokių muzikos superžvaigždžių duetas „Daft Punk“

Atsisveikindamas duetas paskelbė vaizdo įrašą „Epilogue“ (Epilogas), kur vienas iš dueto narių robotų susisprogdina dykumoje, o po kelis kartus pakartotų sprogimo kadrų ekrane atsiranda užrašas „1993–2021“.

Šią žinią naujienų agentūrai AFP elektroniniu laišku patvirtino dueto publicistė Kathryn Frazer (Ketrin Freizer).

„Daft Punk“ nariams, kurių tikrieji vardai yra Guy Manuelis de Homemas-Christo (Gi Manuelis de Omemas-Kristo) ir Thomas Bangalteras (Tomas Bangalteras), pasaulinę šlovę pelnė jų 1997 metų albumas „Homework“. Gerbėjams taip pat gerai įsiminė tradiciškai veidus po šalmais slepiančio dueto įvaizdis.

Dueto ankstyvieji kūriniai „Around the World“ ir „Da Funk“ nuolat skambėjo klubuose, o vėliau dar sėkmingesnis pasirodė jo 2001 metų albumas „Discovery“, su kuriuo į pasaulio grojaraščius įžengė tokie hitai kaip „One More Time“ ir „Harder, Better, Faster, Stronger“.

2013 metais dueto kūrinys „Get Lucky“, atliktas kartu su Pharrellu Williamsu (Farelu Viljamsu) ir Nile'u Rodgersu (Nailu Rodžersu), tapo didžiausiu dueto hitu, pelnė du „Grammy“ apdovanojimus. Buvo parduota milijonai šio singlo kopijų. Dar du „Grammy“ duetui atnešė albumas „Random Access Memories“.