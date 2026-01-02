Po Donatos Virbilaitės išgyvenimų priimamajame – Kauno ligoninės atsakas

Kaip skelbia „Delfi“, ligoninė pateikė savo poziciją ir teigė apgailestaujanti dėl kilusio nesusipratimo.
Situaciją pakomentavo Kauno ligoninės atstovai
Penktadienio popietę LSMU Kauno ligoninė „Delfi“ redakcijai atsiuntė komentarą, kuriame pabrėžė, jog susiklosčiusi situacija neatspindi įstaigos darbo principų.
„Mums svarbu, kad tėvai, globėjai ar seneliai galėtų būti šalia vaiko, kai jis serga. Todėl visuomet sudarome tokią galimybę. Situacijos, kai į ligoninę kreipiasi visa serganti šeima, mums yra įprastos. Tokiais atvejais pirmiausia operatyviai pasirūpiname mažaisiais pacientais, tuomet – pagalba suaugusiems šeimos nariams. Tais atvejais, kai į ligoninę atvyksta serganti šeima su vaiku, prašome pirmiausia kreiptis į vaikų skubios pagalbos skyrių. Vaikų sveikatos būklė gali keistis itin greitai, todėl jiems medicininė pagalba teikiama prioritetine tvarka.
Apžiūrėjus vaiką, ligoninės komanda pasirūpina, kad kartu atvykusi serganti mama ar tėtis būtų palydėti į suaugusiųjų skubios pagalbos skyrių pas suaugusiųjų gydytojus. Jei vaiko sveikatos būklė reikalauja stacionarizavimo, lydintį suaugusįjį gydytojas dažniausiai apžiūri jau palatoje arba, esant galimybei, apžiūros kabinete, kad šeima galėtų likti kartu. Aptariamu atveju informacija nebuvo iki galo išaiškinta, dėl to nuoširdžiai apgailestaujame. Imsimės atitinkamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad atvykę pacientai gautų visą šią informaciją ir žinotų, kaip elgtis“, – „Delfi“ perduotame komentare nurodė ligoninė.
Personalo bendravimas sukėlė šoką
Apie nemalonią patirtį pirmąją metų dieną pati D. Virbilaitė papasakojo viešai.
Moteris į gydymo įstaigą kreipėsi dėl aukštos temperatūros ir stipraus negalavimo, tačiau labiausiai sunerimo dėl susirgusios dvejų metų dukros.
Pasak jos, situacija ligoninėje paliko slogų įspūdį, o bendravimas su personalu sukėlė daug klausimų. Moteris teigė nesijautusi išgirsta ir suprasta.
Apie tai prabilo ir socialiniuose tinkluose
Po įvykio Donata savo „Instagram“ paskyroje dar kartą grįžo prie šios temos ir atvirai pasidalijo tuo, ką išgyveno.
„Labas rytas visiems. Pirmiausia, labai ačiū už pasidalinimą ir palaikymą. Ta prasme, aš vis dar negaliu atsigauti nuo tokio, atrodo, paprasto dalyko. Tai tiesiog galėjo būti labai paprastai išspręsta, o iki ko visa tai daėjo.
Gavau labai daug jūsų žinučių – tiek daug, kad tikrai nespėju atsakyti, nes paprasčiausiai, nepykite, bet ne jūsų žinutės dabar yra prioritetas. Bet taip tikrai bus, kai mes pasveiksime. Aš tikrai pasistengsiu atrašyti. <...> Esu apšalusi dėl jūsų istorijų. Skaičiau komentarus tiek savo puslapyje, tiek čia, Instagrame, žodžiu – visur. Verkiau tada, verkiau ir beskaitydama jūsų komentarus apie tai, su kuo jūs esate susidūrę“, – dalijosi ji.
Moteris taip pat prisiminė ir ankstesnes patirtis gydymo įstaigose, kurios paliko neišdildomą įspūdį.
„Su antra ligonine niuansų yra daug. Aš daug ko dar esu nepasakojusi. Kai man buvo nustatyta Laimo liga, aš buvau išvežta su greitąja. Aš – tikrai labai pakanti skausmui, tad jeigu jau važiuoju ar kviečiu greitąją, man tikrai yra blogai. Arba man, arba mano vaikui – kažkam yra tikrai blogai. Tada man padarė bendrą kraujo tyrimą, sulašino vaistų ir liepė važiuoti namo. Besiaiškinant situaciją su gydytoja, ji nuo manęs pabėgo – tiesiog, pabėgo.
Bet buvo ir gerų dalykų. Tarkime, kai aš laukiausi ir man grėsė persileidimas. <…> Manimi tikrai gerai pasirūpino, padarė visus įmanomus tyrimus, pailsėjau ir viskas buvo liuks, bent jau tame, kaip aš sakau, nėščiųjų departamente“, – pasakojo ji.
Donata pabrėžė, kad viešinti tokias patirtis nusprendė tik peržengus tam tikrą ribą.
„Šiaip, aš ne tas žmogus, kuris viešintų dalykus. Turi būti prieita prie labai didelės ribos, kad aš juos paviešinčiau. <...> Trumpai pasakau, kad dabar mes pasiskambinome šeimos gydytojoms, laukiame, kol jie mums perskambins ir paskirs tolimesnius tyrimus, ką reikia daryti toliau. Abi gydytojos dirba šiandien, tad skambučio tikrai sulauksime ir pasiderinsime tolesnę mūsų gydymo eigą.
Kas rašėte į komentarus važiuoti ir gydytis privačiai – sausio 1 dieną rasti privačią įstaigą… Nežinau, ar tai realu. Bent jau aš tokios neradau. Galų gale, mokame sveikatos draudimą, tai gal bandome pasinaudoti tuo“, – kalbėjo ji.
