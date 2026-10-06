Po Klarko netekties – viešas jo scenos partnerės kreipimasis

Klarko scenos partnerė kreipėsi į „Baliaus“ gerbėjus.
„Noriu iš visos širdies padėkoti kiekvienam iš Jūsų už palaikymą, šiltus žodžius, užuojautą ir buvimą kartu šiuo be galo sunkiu metu, išgyvenant Klarko netektį.
Sunku rasti žodžius, kurie galėtų išreikšti tai, ką dabar jaučiu. Tačiau Jūsų žinutės, prisiminimai, gražūs žodžiai apie Klarką ir parodytas nuoširdumas suteikia labai daug stiprybės.
Ačiū visiems, kurie jį mylėjote, klausėtės, palaikėte ir buvote mūsų muzikinio kelio dalimi. Labai gera žinoti, kad Klarkas paliko tiek daug gražių prisiminimų ir kad jo muzika bei šviesa liks daugelio žmonių širdyse.
Šiandien ypač jaučiu, kokia didelė ir artima yra mūsų „Baliaus“ šeima. Ačiū, kad gedite kartu, prisimenate ir neleidžiate jo atminimui išblėsti“, – feisbuke jautriai rašė L. Supranavičienė.
Grupė „Balius“ iki šiol koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose. Žiūrovai G. Kirkilą įsiminė dėl išskirtinio įvaizdžio, energijos ir kaubojiškos skrybėlės, tapusios neatsiejama atlikėjo dalimi.
Primename, kad G. Kirkilas mirė rugsėjo 26 d. būdamas 64-erių.
Amžinojo poilsio kauniečio palaikai atgulė Panemunės kapinėse rugsėjo 30 d.
„Lietuva prarado charizmatišką, energingą ir nuoširdų atlikėją. Aš praradau vieną iš nedaugelio žmonių šiame pasaulyje, kurie mane visada suprato, visada palaikė ir besąlygiškai mylėjo. Ir šitos tuštumos niekas neužpildys“, – prie tėvo kapo sakė Klarko dukra Jurgita.
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