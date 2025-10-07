Po skyrybų Laisva prabilo apie neištikimybę: įpainiotos ir kitos garsios moterys

Anot Laisvos, didžiausias skyrybų su sutuoktiniu Rolandu Gutausku stresas – jau praeityje. Viskas, ką teko išgyventi per 11 kartu praleistų metų, – jau istorija.
„Liko tik formalumai – visos ugnys, aistros jau išgyventos, visos ašaros jau išverktos. Jis gyvena atskirą gyvenimą, kaip ir aš. Liko tik padėti tašką, kad Gutauskienė nebebūtų Gutauskiene“, – šypsojosi Laisva gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“.
Dainininkė, žurnalistė ir radijo laidų vedėja atvira – neapsikentė, kad jos vyras kviesdavo kitas moteris susitikti. Tarp jų – ir ne viena garsi dama.
„Man atsiųsdavo net screenshotus, kur mano vyras jas kviesdavo, pavyzdžiui, kavos“, – pasakojo ji.
Tai, anot Laisvos, kartojosi ne kartą.
„Pagalvojau, kad nesu kvaila ir nenusipelniau tokio elgesio. Jei tai būtų vienas kartas, vienas lengvas flirtas, gal nieko ir nesakyčiau, bet tai kartojosi nuolatos, visus tuos 11 metų, kuriuos praleidome kartu. Įskaitant 6 metus, kai jis buvo įkalinimo įstaigoje. Visą laikotarpį tai kartodavosi“, – dėstė Laisva.
Pašnekovė teigė, kad žinučių iš žinomų moterų gavo ir tada, kai viešai atskleidė, kad su sutuoktiniu nebegyvena.
„Kai paaiškėjo faktas, kad nebegyvename kartu, buvo ne viena, kuri man rašė. Ir ne viena žinoma moteris, kuri man paskui pasakė, kad jai taip pat mano vyras rašė, tik tada ji nenorėjo lįsti, gadinti santykių, galvodama, gal dar susitaikysime“, – stebino moteris laidoje „Nuo... Iki...“.
Ji sakė, kad ne kartą yra klaususi vyro, kodėl jis taip elgiasi. Anot Laisvos, sutuoktinis iš pradžių atsakydavo išsisukinėjimais.
„Sakydavo: nesupranti, kad čia mums nori pakenkti, mus išskirti, čia melas. Aš klausdavau, kodėl tada nebandė pakenkti per mane, kodėl jam nerašo, kad aš kažką kviečiau kavos. Todėl, kad 100 procentų esu sąžininga ir žinau, kad 11 metų buvau savo vyrui ištikima“, – kalbėjo moteris.
Pokalbiai vedė prie pykčių, pykčiai – prie nekalbadienių. Dainininkė sakė, kad su R. Gutausku sutardavo visais klausimais, išskyrus vieną – kitas moteris.
Po eilės pykčių, pora buvo išsiskyrusi ir anksčiau, tačiau vėl nusprendė pabandyti santuoką išgelbėti. Dabar Laisva tai vadina savotiška klaida.
Tada supratau, kad kelio atgal būti nebegali.
„Nereikėjo man to žingsnio žengti, nes jau viską buvome pražingsniavę“, – kalbėjo ji.
Vienas kitam pažadėjus pamėginti darkart, pasak Laisvos, kurį laiką viskas atrodė savose vėžėse. Neilgam – netrukus vyras neištikimybe pradėjo kaltinti pačią Laisvą.
„Man tai buvo didžiulis peilis. Kai esi tikrai atsidavęs, sąžiningas ir tave tuo kaltina, labai skaudu. Ir tada buvo dar vienas konfliktas, kurio metu, švelniai tariant, aš buvau išprašyta iš mūsų bendrų namų su sūnumi. Tada supratau, kad kelio atgal būti nebegali. Taip ir pasibaigė mūsų šeimos istorija“, – pasakojo „Nuo... Iki...“ pašnekovė.
Nors tada teko išgyventi didelę dramą, dabar Laisva sako besidžiaugianti, kad taip nutiko.
„Suprantu, kad tai buvo pats geriausias dalykas, ką jis man pasiūlė padaryti, nes pati turbūt būčiau neišėjusi“, – šypsojosi ji.
