Prancūzų režisieriaus byla dėl įtariamo išžaginimo bus nagrinėjama iš naujo

Prokurorai vasarį dėl įrodymų stygiaus nutraukė tyrimą pagal olandų ir belgų aktorės Sand Van Roy (Sand Van Roj) pateiktą skundą.

Jos advokatas Francis Szpineris (Fransis Spineris) naujienų agentūrai AFP penktadienį sakė, kad Paryžiaus teisėjas nurodė atlikti pakartotinį tyrimą dėl išžaginimo, aktorei pateikus naujų kaltinimų.

2018 metų gegužę S. Van Roy sakė policijai, kad per dvejų metų laikotarpį buvo ne kartą išprievartauta L. Bessono, filmų „Nikita“ ir „Penktasis elementas“ (The Fifth Element/Le Cinquieme Element) kūrėjo.

Ji yra viena iš devynių moterų, pareiškusių, kad buvo užpultos šio įtakingo režisieriaus ir prodiuserio arba patyrė jo priekabiavimą.

60-metis L. Bessonas šiuos kaltinimus visuomet neigė.

28 metų S. Van Roy atliko nedidelius vaidmenis L. Bessono filmuose „Taksi 5“ (Taxi 5) and „Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ (Valerian et la Cite des mille planetes).

Ji tvirtino buvusi išžaginta keturis kartus, bet bijojo skųstis, kad nežlugtų jos karjera.

L. Bessonas šiuos pareiškimus vadino „fantazuotojos kaltinimais“.

Tačiau aktorės skundas paskatino aštuonias kitas moteris kreiptis į policiją arba Prancūzijos žiniasklaidą dėl šio kino kūrėjo elgesio.

Viena aktorė prokuratūrai pateiktame skunde tvirtino 2002-aisiais buvusi priversta sprukti „keturpėsčia“ iš L. Bessono biuro Paryžiuje, kur buvo pakviesta į atranką.

Vienas šaltinis teismuose sakė, kad prokurorai per šių metų posėdį dėl S. Van Roy bylos priešinosi siūlymui iš naujo tirti jos kaltinimus.

Policija L. Bessoną dėl šių kaltinimų apklausė pernai spalį.

Vienas tyrimui artimas šaltinis sakė, kad Paryžiaus pareigūnai tebevykdo preliminarius tikrinimus dėl kitų moterų pateiktų skundų.