Prasideda „Eurovizijos“ atrankos finalas: ką išrinks Lietuva?

Kauno „Žalgirio“ arenoje pasirodys 12 grupių ir atlikėjų, iš kurių tik vienas iškovos kelialapį į Šveicarijoje vykstantį dainų konkursą.

Dėl nugalėtojo titulo kovojantys dalyviai į sceną lips tokia eilės tvarka: Nojus Žebrauskas-NOY „Just Take Me On A Date“, GØYA „After Storm“, Liepa „Ar mylėtum“, Gebrasy „Whole“, Amoralu „Freedom“, Anyanya „Running Out Of Time“, Justė Baradulinaitė „Tired“, Katarsis „Tavo akys“, Petunija „Į saldumą“, Sophie Ali „The Bluest Bell“, Lion Ceccah „Drobė“, Black Biceps „Visaip man reik“.

„Finaliniame renginyje netrūks muzikos, išskirtinių pasirodymų ir emocijų, kurias, tikiu, pajus ne tik stebintys finalą gyvai, bet ir žiūrintys jį per LRT“, – kiek anksčiau kalbėjo LRT televizijos departamento vyriausias prodiuseris Audrius Giržadas.

S. Lisausko / BNS nuotr.

Nacionalinės „Eurovizijos“ finale žiūrovus džiugins ir svečių muzikiniai pasirodymai. Specialų šou surengs vienas populiariausių jaunosios kartos atlikėjų Rokas Yan, prie jo prisijungs ir Monika Liu bei Vaidas Baumila. Taip pat bus galima išvysti ir praėjusių metų Lietuvos atstovą „Eurovizijoje“ Silvester Belt, kuris taip pat ir apdovanos nugalėtoją.

Kaip ir atrankos pusfinalius, renginį didžiausioje šalies – Kauno „Žalgirio“ – arenoje ves Gabrielė Martirosian, Nombeko Augustė ir Rimvydas Černiauskas.

Komisijos dalyviams skirti balai šeštadienio vakarą bus sumuojami su tiesiogiai vykstančiais žiūrovų balsavimo rezultatais. Trys daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai pasirodys dar kartą, o už juos balsuoti galės jau tik publika – būtent ji ir nuspręs, kuris atlikėjas vyks į Šveicariją.