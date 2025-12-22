„Dainininkas, dainų autorius ir gitaristas Chrisas Rea mirė anksčiau šiandien ligoninėje po trumpos ligos“, – sakoma šeimos pranešime, anot britų naujienų agentūros „Press Association“.
Prieš pat didžiąsias šventes mirė legendinės kalėdinės dainos autorius Chrisas Rea
2025-12-22 17:54
Būdamas 74 metų mirė britų dainininkas Chrisas Rea (Krisas Rėja), geriausiai žinomas dėl devintojo dešimtmečio šventinio hito „Driving Home for Christmas“, pirmadienį Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidai pranešė šeimos atstovas.
Chrisas Rea / MAX NASH / AFP nuotr.
