Princas Harry įsivėlė į naują skandalą: kaltos nuotraukos su seksualiąja Kardashian

Apie Meredith Maines pasitraukimą iš Sasekso hercogo ir hercogienės labdaros organizacijos „Archewell Philanthropies“ vyriausiosios komunikacijos vadovės pareigų buvo pranešta penktadienį.
Šaltiniai nurodė, jog būtent drama su Kardashian šeima tapo „paskutiniu lašu“ specialistės kantrybei.
Vos kelios savaitės prieš M. Maines pasitraukimą savo karališkųjų titulų atsisakęs princas ir jo žmona pateko į antraštes po to, kai lapkričio 8 d. dalyvavo Kris Jenner 70-ojo gimtadienio vakarėlyje.
41-erių Harry ir 44-erių M. Markle susikibę už rankų atvyko į prabangų vakarėlį, vykusį „Amazon“ vado Jeffo Bezoso ir jo žmonos Lauren Sánchez 175 mln. JAV dolerių vertės viloje Beverli Hilse, Kalifornijoje.
Ten jie bendravo su A sąrašo žvaigždėmis, tarp kurių buvo Kim Kardashian, Jay-Z, Beyoncé, Billas Gatesas, Paris Hilton, Tyleris Perry, Ciara, Markas Zuckerbergas ir daugelis kitų.
Po vakarėlio K. Kardashian ir jos mama pasidalijo nuotraukų serija, kurioje buvo ir kadras su princu Harry ir Meghan. Netrukus kilo drama, kai K. Kardashian ir K. Jenner įtartinai ištrynė nuotraukas, kuriose pozavo kartu su Sasekso hercogais.
Šaltinis teigė, kad karališkajai šeimai artimi žmonės Harry ir Meghan pasirodymą vakarėlyje pavadino „itin beskoniu“.
„Tai aiškiai parodo, kaip toli Harry yra nutolęs nuo likusios šeimos. Šie žmonės gal ir yra žvaigždės Amerikoje, tačiau toks demonstratyvus prabangos demonstravimas visiškai prieštarauja tam, ką sosto paveldėtojas princas Williamas siekia daryti savo gyvenimu ir monarchijos labui“, – praėjusį mėnesį sakė šaltinis.
Taip pat buvo pranešta, kad Harry ir Meghan atstovai paprašė K. Jenner ir K. Kardashian pašalinti „Instagram“ nuotraukas, kuriose jie matomi vakarėlyje.
„Jie nenori supykdyti karališkosios šeimos tuo metu, kai bando atkurti santykius“, – teigė šaltinis.
Kitas informatorius pridūrė, kad Kardashian-Jenner šeima pradėjo jausti susierzinimą dėl Sasekso hercogų stovyklos, nes ši užgožė šventę.
Būdama atsakinga už Harry ir Meghan viešuosius ryšius, M. Maines turėjo tvarkytis su visa vieša kritika, su kuria jie susidūrė. Penktadienį pasirodė žinia, kad specialistė traukiasi iš savo pareigų.
Šiuo metu Harry ir Meghan labdaros organizacijoje liko dirbti vos du darbuotojai.
