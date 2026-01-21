Šeimos drama tęsiasi: po skaudžių sūnaus kaltinimų prabilo ir pats Davidas Beckhamas

Šeimos nesantaika iškilo į viešumą, kai 26-erių Brooklynas Beckhamas apkaltino tėvus esant „kontroliuojančiais“ ir teigė, kad jie esą skleidė „nesuskaičiuojamą kiekį melų“ žiniasklaidoje, siekdami išlaikyti tobulos šeimos įvaizdį, skelbia rnz.co.nz.
Kalbėdamas CNBC kanalui Pasaulio ekonomikos forume Davose, D. Beckhamas sakė, kad visada stengėsi mokyti savo vaikus suprasti interneto pasaulio pavojus.
„Vaikams leidžiama daryti klaidas – taip jie mokosi. Būtent to aš ir stengiuosi išmokyti savo vaikus, – sakė jis. – Tačiau kartais tu tiesiog turi leisti jiems tas klaidas padaryti.“
Šiuos žodžius D. Beckhamas pasakė bendros diskusijos apie socialinių tinklų rizikas metu, prieš tai vengęs žurnalistų klausimų apie šeimos dramą.
Pranešimai apie įtampą tarp Brooklyno ir jo tėvų pasirodė netrukus po to, kai jis 2022 metais vedė aktorę Nicolą Peltz – JAV milijardieriaus Nelsono Peltzo dukrą.
Brooklynas teigė, kad daugelį metų dėjo „visas pastangas“, jog konfliktas liktų privatus, tačiau dabar esą nebeturėjo kitos išeities, kaip tik „pasakyti tiesą bent apie dalį melų, kurie buvo publikuoti“.
Jis apkaltino tėvus „nuo pat laikotarpio prieš vestuves be paliovos bandžius sužlugdyti jo santykius“ bei spaudus jį atsisakyti teisių į savo vardą – reikalavimą, kuriam jis nepakluso.
Vienas rimčiausių kaltinimų buvo nukreiptas į jo motiną – buvusią „Spice Girls“ narę ir mados dizainerę Victoriją Beckham. Brooklynas teigė, kad ji per jo vestuves pasisavino pirmąjį jaunavedžių šokį.
„Ji labai netinkamai šoko su manimi visų akivaizdoje“, – rašė jis „Instagram“ įraše.
„Niekada gyvenime nesijaučiau taip nepatogiai ir pažemintas“, – pridūrė jis.
Brooklyno pareiškimas tapo tikra granata „Beckhamų prekės ženklui“ – daugiamilijoniniam šeimos verslui, kurio ištakos siekia 1992 metus, kai 17-metis Davidas Beckhamas debiutavo „Manchester United“ pagrindinėje komandoje.
Praėjusiais metais seras D. Beckhamas dar labiau įtvirtino savo vietą britų elitui, kai būdamas 50-ies buvo apdovanotas riterio titulu už nuopelnus sportui ir labdarai.
Per savo karjerą jis su „Manchester United“ iškovojo šešis Anglijos lygos titulus, dvi FA taures ir Čempionų lygą, o vėliau žaidė Madrido „Real“, „LA Galaxy“, „AC Milan“ ir Paryžiaus „Saint-Germain“ klubuose. Jis taip pat buvo Anglijos rinktinės kapitonas ir sužaidė 115 rungtynių nacionalinėje komandoje.
1999 metais jo santuoka su Victoria Adams, dar žinoma kaip „Posh Spice“ iš „Spice Girls“, sujungė futbolą ir popmuziką bei sukūrė „Posh and Becks“ fenomeną – garsenybių porą, bulvarinėje spaudoje prilygintą tik Jungtinės Karalystės karališkajai šeimai.
