Princas Harry pirmą kartą per ketverius metus kartu su šeima lankysis Didžiojoje Britanijoje

41-erių Harry‘is yra jauniausias britų karaliaus Karolio III sūnus. Harry‘is su žmona Meghan 2020 m. po nesutarimų su karališkąja šeima atsisakė karališkųjų pareigų. Jie su savo dviem vaikais gyvena JAV Kalifornijos valstijoje, iš kurios Meghan yra kilusi.
Neseniai Harry‘is pareiškė norįs susitaikyti su savo tėvu, karaliumi Karoliu III.
„Visada būsiu karališkosios šeimos dalis“, – sakė jis balandį.
Princo atstovas agentūrai AFP nenorėjo patvirtinti planuojamos šeimos kelionės.
Pastarąjį kartą Harry‘is ir Meghan su abiem vaikais Didžiojoje Britanijoje drauge lankėsi 2022 m. birželį, kai buvo minimas 70-asis karalienės Elžbietos II valdymo jubiliejus.
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