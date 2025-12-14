Projekto „LNK Iššūkis. Naujas Hitas“ nugalėtoju tapo Gediminas Jokubauskas: bus dar daug naujų hitų

Projekto nugalėtoją rinko visa Lietuva – viso finalo metu balsavimas vyko tiesiogiai, o už dalyvius iš viso buvo atiduota virš 40 tūkstančių balsų.
Susumavus visus rezultatus, paaiškėjo, kad projekto nugalėtoju tapo 39 metų atlikėjas, muzikos kūrėjas bei režisierius Gediminas Jokubauskas ir jo žemaitiškas hitas „I kalnus“. Paruošti galutinę jo hito versiją jam padėjo Fausto Venckaus ir Giedrės Kilčiauskienės prodiuserių komanda.
Gediminas Jokubauskas – atlikėjas, kuriam vaikystės metai buvo kupini laisvės, žaidimų gamtoje ir nuolat skambančios muzikos, kuri tarsi savaime jį įvedė į kūrybos pasaulį. Nuo mažų dienų apsuptas muzikos ir meninės atmosferos jis natūraliai pasuko muzikos keliu. Šiandien muzika ir kūryba jam ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas.
Gediminas buvo vienintelis kūrėjas projekte, nustebinęs tiek prodiuserius, tiek žiūrovus žemaitišku kūriniu.
Gediminas negalėjo patikėti savo pergale projekte ir išvardino, kur išleis laimėtą piniginį prizą: „Važiuosiu į tuos kalnus pagaliau ir bus dar daug naujų hitų!”
Už Gediminą ir jo hitą iš viso buvo atiduota 13 814 balsų. Kiti balsai galutinėje balsų lentelėje pasiskirstė taip:
- Gediminas Jokubauskas „I kalnus“ – 13 814
- EveBei „Penkialapis“ – 11 082
- Klaudijus ir Orestas „Pro akis“ – 5211
- Medonas ir Žilvinas „Randai“ – 3861
- Aurimas Papečkys „Tu mano“ – 3837
- Gajus Garalevičius „Prieik arčiau“ – 2236
- Erika Gerasimovaitė „Grįšiu“ – 993
- Thomas G „Ore“ – 973
- Gabrielius Savickas „Surakina“ – 917
Adomas Treinys „Patarimai“ – 537
