„Pyragų diena“ – saldaus gerumo šventė: kviečia nelikti abejingais

„Pyragų dienos“ tradicija gyvuoja jau daugiau nei dešimt metų, o paramos projektas „Išsipildymo akcijas“ – vyksta jau aštuonioliktus metus. Beveik du dešimtmečius pagrindinis „Išsipildymo akcijos“ tikslas – padėti itin sunkiomis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams, tiems, kurių gydymui nepakanka valstybės skiriamų lėšų, mūsų šalyje nėra reikiamų medicininių priemonių, įrangos ar reabilitacijos programų, o tėvai bei artimieji jau būna išbandę viską, ką leidžia jų galimybės. Akcijos metu surenkamos lėšos skiriamos ne tik pavieniams vaikams gydyti, bet ir ligoninėms reikalingai medicininei įrangai įsigyti, kuri naudojama daugelio vaikų sveikatos problemas spręsti.

„Šių metų situacija yra išskirtinė, daugelis patyrė vienokių ar kitokių rūpesčių dėl koronaviruso, todėl šiemet dar aktualiau suteikti pagalbą tiems, kam ji kritiškai reikalinga. Tikime žmonių gerumu, kad nepaisant visko, jie išties pagalbos ranką tiems, kam jos dar labiau reikia, tiems, kas patys savimi negali pasirūpinti, tiems, kam padėti nebegali nei beribė tėvų meilė, nei mūsų gydytojų atsidavimas. Šis prieššventinis laikotarpis visada būna ypatingas – priverčia stabtelėti kasdienybėje ir susimąstyti apie tikrąsias vertybes ir patikėti stebuklais, prie kurių išsipildymo prisidėti galime visi mes“, – sakė TV3 žiniasklaidos grupės vadovė Laura Blaževičiūtė.

„Pyragų dieną“ jau tapo gražia ne tik TV3 kolektyvo, bet ir pagrindinio „Išsipildymo akcijos“ partnerio – SEB banko – tradicija.

„Kiekvienais metais lapkričio pradžioje mūsų banko koridoriuose pasklisdavo kepinių kvapai ir visiems buvo aišku – „Pyragų diena“ prasidėjo. Šie metai diktuoja kitokias sąlygas ir kitokį šios akcijos formatą, tačiau pagrindinė idėja ir tikslas nepakito – kaip pradėjome 2012 m., taip iki šiol tęsiame šį gražų būdą priminti sau ir kitiems, kad ne visų gyvenimas yra saldus. Mums – pora eurų už gabalėlį pyrago, kitam – viltis gyventi. Todėl kviečiu visus pasiraitoti rankoves, prisiminti geriausius pyrago receptus ir kartu su kepinių aromatu skleisti gerumą ir atjautą net šiuo, visiems sudėtingu metu“, – sako SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

„Pyragų diena“ kasmet įtraukia vis daugiau neabejingų žmonių. Pernai per „Pyragų dieną“ buvo surinkta per 40 tūkst. eurų, užpernai – apie 30 tūkst. Visos per „Per pyragų“ dieną surinktos lėšos papildo „Išsipildymo akcijos“ gerumo krepšelį. Iš viso pernai „Išsipildymo akcijai“ geros valios žmonės paaukojo daugiau nei 320 tūkstančių eurų. Tai didžiuliai pinigai, kurie pakeitė mažųjų ligoniukų ir jų artimųjų likimus. Už suaukotas lėšas vaikai gavo jiems taip reikalingą gydymą, vaistus, reabilitacijas, medicininę įrangą ir t.t.

Nelikime abejingi ir šiemet – pasidarykime saldaus gerumo šventę kepdami pyragus ir paaukodami „Išsipildymo akcijai“!

Daugiau apie „Išsipildymo akciją“ ir „Pyragų dienos“ iniciatyvą čia.