Radži patraukė per dantį Agnę Petravičienę: nors kartą

„Dabar aš būsiu truputį „blondė“, – vaizdo įraše, patalpintame socialiniame tinkle, sakė A. Petravičienė.
Įprastus tamsius plaukus moteris kiek pašviesino, o naujas įvaizdis sužavėjo jos sekėjus.
„Nuostabi ir žavinga“, – rašė viena sekėja.
„Labai graži moteris! Juk iš Alytaus, tai kitaip ir būti negali!“ – pridūrė kita.
Vis dėlto vienas komentaras buvo kiek kitoks. Ilgametis Agnės scenos partneris Radži Aleksandrovičius nepraleido progos artimą draugę patraukti per dantį.
„Nors kartą gražiai sutvarkyti plaukai! Pasirodo ir Alytuje yra gerų plaukų specialistų! Sveikinimai!“ – šmaikštaudamas rašė Radži.
„Specialistai dėkoja už tą „kartą“, patys be amo“, – savo ruožtu atsakė jam Agnė.
Pora susitiko dar prieš 20 metų legendiniame muzikiniame šou „Kelias į žvaigždes“, kur užsimezgė unikali jų draugystė. Agnė ir Radži buvo ir yra vieni įsimintiniausių, charizmatiškiausių scenos partnerių, daugelio jau vadinami scenos legendomis.
Jų bendradarbiavime ir kasdienybėje netrūko nei viešų ginčų, nei aistrų, nei susitaikymų, kuriuos publika visada sekė ir vis dar seka su didžiuliu susidomėjimu.
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