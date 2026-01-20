Regimantas Šimas – Element. – pristato naują kūrinį

„UŽAUGOM“ gimė stebint labai artimą, bet kartu universalią patirtį – augantį vaiką. Dainą Element. parašė įkvėptas savo sūnaus, kuris švenčia savo pirmąjį gimtadienį.
„Stebėdamas jį augant ir jausdamas tą greitai prabėgantį laiką, kažkaip savaime sudėjau mintis į dainos žodžius. Todėl man ši daina yra apie akimirkas, kurių nesugrąžinsim, apie laiką, kurio neatsuksim, apie dabartį, kuria gyvenam, ir ateitį, kurios vilimės“, – sakė Element.
Vienas stipriausių dainos momentų – eilutė „nebeliko nieko, kas tave saugo“, kuri tampa esmine kūrinio ašimi. Pats atlikėjas šią frazę apibūdina kaip labai tylų, bet skausmingą suaugimo tašką.
„Kai esi vaikas, atrodo, kad visada yra kažkas, kas stovi greta. O užaugus ateina momentas, kai supranti, jog tas saugumas dingo. Lieki pats su savo sprendimais ir jų svoriu. Man ši frazė yra apie atsakomybę ir trapumą“, – atviravo jis.
Pasak Element., suaugimas jam neatsiejamas nuo sąmoningumo ir atsisakymo gyventi iliuzijomis:„Man būti suaugusiam šiandien reiškia gyventi be iliuzijų, su sąmoningumu. Jausti atsakomybę už savo sprendimus, net kai jie skauda, ir neslėpti savęs už patogių vaidmenų.“
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, sukurtas iš tikrų, daugiau nei prieš du dešimtmečius filmuotos vaikystės archyvų. 90-ųjų VHS estetika čia tampa ne stiliaus pasirinkimu, o natūralia atminties forma.
„Norėjau sukurti klipą, kuris būtų ne kaip tradicinis vaizdo klipas, o labiau kaip tikras prisiminimas ar sapnas. 90-ųjų estetika yra neblizgi, šiek tiek netobula, su triukšmu ir išblukusiomis spalvomis – kaip pati atmintis“, – pasakojo atlikėjas.
Visą klipo medžiagą Element. montavo pats, sąmoningai nenorėdamas šio darbo perduoti kitiems: „Medžiaga man per jautri ir per artima. Atrodė, kad tik aš pats galiu iki galo pajusti, kurie kadrai labiausiai dera su dainos nuotaika ir žinute.“
„UŽAUGOM“ tęsia Element. kūrybinę kryptį, kurioje svarbiausia – atvirumas ir tikrumas. Atlikėjas neslepia, kad naujame albume beveik visos dainos bus paremtos realiais išgyvenimais.
„Nenorėjau nieko išgalvoti ar slėptis už metaforų vien dėl formos. Man svarbu kalbėti tiesiai ir atvirai“, – teigė jis.
Naujas kūrinys „UŽAUGOM“ – tai ne nostalgijos himnas, o sąžiningas žvilgsnis į laiką, kuris praeina, ir į mus pačius, bandančius jame išlikti sąmoningus.
Naujausi komentarai