Režisierius D. Lynchas bus apdovanotas garbės „Oskaru“

Akademija paskelbė, kad jos valdytojų taryba nubalsavo už tai, kad garbės „Oskarai“ būtų įteikti D. Lynchui, aktoriui Wesui Studi (Vesui Studžiui) ir režisierei Linai Wertmueller (Linai Vertmiuler). Be to, apdovanojimas už humanistinę veiklą bus įteiktas aktorei Geenai Davis (Džinai Deivis).

Keturios „Oskarų“ statulėlės bus įteiktos per 11-ąją kasmetinę šių premijų įteikimo ceremoniją spalio 27 dieną, rašoma Akademijos tinklalapyje.

Garbės „Oskaras“ skiriamas „už ypatingus gyvenimo nuopelnus ir pasiekimus, už išskirtinį indėlį į kino meną ir mokslą arba už ypatingus nuopelnus Akademijai“.

D. Lynchas – kino režisierius, scenaristas, muzikantas, dailininkas, fotografas. Jis yra Amerikos nepriklausomo kino atstovas. Kino kūrėjas 1990 metais laimėjo Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už savo juostą „Laukinė širdis“ (Wild at Heart), o 2001-aisiais buvo apdovanotas kaip geriausias režisierius už juostą „Malholando kelias“ (Mulholland Drive).

2006 metais režisieriui buvo įteiktas Venecijos kino festivalio „Auksinis liūtas“ už indėlį į pasaulio kinematografiją.

D. Lynchas yra sukūręs dešimt pilnametražių juostų. Kiekvienos iš jų pasirodymas tapo reikšmingu kinematografijos įvykiu. Tarp režisieriaus darbų yra tokie filmai kaip „Drambliažmogis“ (The Elephant Man), „Mėlynas aksomas“ (Blue Velvet), „Tikra istorija“ (The Straight Story).

Visgi bene labiausiai režisierių išgarsino kultiniu tapęs serialas „Tvin Pyksas“ (Twin Peaks). Du sezonus 1990–1991 metais rodytas mistinis serialas 2017-aisiais, po 26 metų pertraukos, sugrįžo į televizijos ekranus.

L. Wertmueller – 1926 metais gimusi italų režisierė, savo karjerą pradėjusi kaip kino grando Federico Fellini (Federiko Felinio) asistentė. Ji sukūrė per dvi dešimtis filmų, tarp jų „Šįkart pakalbėkime apie vyrus“ (Questa volta parliamo di uomini), „Meilė ir anarchija“ (Film d'amore e d'anarchia), „Paskvalinas. Septynios gražuolės“ (Pasqualino Settebellezze).

W. Studi – amerikiečių kino aktorius, indėnas čerokis. Jį galima išvysti tokiose Holivudo juostose, kaip „Paskutinis mohikanas“ (The Last of the Mohicans), „Karštis“ (Heat), „Šokis su vilkais“ (Dances with Wolves), „Geronimo: Amerikos legenda“ (Geronimo: An American Legend), „Priešai“ (Hostiles).

Amerikiečių aktorė G. Davis 1989 metais buvo apdovanota „Oskaru“ už antraplanį vaidmenį juostoje „The Accidental Tourist“. Aktorę taip pat galima išvysti populiarumo sulaukusiuose filmuose „Tutsi“ (Tootsie), „Ilgas bučinys nakčiai) (The Long Kiss Goodnight), „Telma ir Luiza“ (Thelma & Louise). Būtent pastaroji juosta atnešė aktorei pasaulinę šlovę.