Richardas Bransonas paskelbė liūdną žinią – mirė jo žmona Joan

„Ji buvo nuostabiausia mama ir senelė, kokios mūsų vaikai ir anūkai galėjo norėti, – rašė jis. – Ji buvo mano geriausia draugė, mano uola, mano kelrodė šviesa, mano pasaulis. Mylėsiu tave amžinai, Joan.“
Bransonas yra pasakojęs, kad įsimylėjo Joan „beveik tą pačią akimirką“, kai ją pamatė.
„Joan buvo paprasta škotė, ir greitai supratau, kad jos nesužavės mano įprastinės išdaigos“, – sakė jis viename ankstesnių įrašų.
Pora susituokė 1989 m. ir susilaukė trijų vaikų: Holly, Samo ir Clare Sarah, kuri, deja, mirė vos po keturių dienų, gimusi trejais mėnesiais per anksti.
Praėjus dvejiems metams nuo santykių pradžios, Bransonas padovanjo Joan ypatingą dovaną – nupirko Neckerio salą už 180 tūkst. JAV dolerių.
„Mes dar tik kūrėme „Virgin Records“, pinigų neturėjau nė iš tolo tiek, kad galėčiau įsigyti salą. Bet pabandykite tai pasakyti įsimylėjusiam kvailiui“, – rašė jis.
Ta sala, kurioje Bransonas gyvena iki šiol, jam tapo „antrąja meile iš pirmo žvilgsnio“.
Jis taip pat pabrėžė, kad Joan visada stengėsi vengti viešumos: „Nuo pat pradžių Joan buvo labai uždara asmenybė, ir per daugiau nei keturis dešimtmečius, kuriuos praleidome kartu, ji tokia ir liko. Ji visada vengė viešumos, niekada nedavė interviu, kol neprireikė kalbėti apie būsimą filmą apie mano skrydžio oro balionu nuotykius.“
2021 m. Bransonas išskrido į kosmosą „Virgin Galactic“ skrydžiu – šis jo sprendimas Joan labai gąsdino.
„Ji iš tų žmonių, kurie ir į „Virgin Atlantic“ lėktuvą lipdavo su baime. Tai paskutinė moteris, kuri pati norėtų daryti ką nors panašaus“, – sakė jis „Reuters“.
Po verslininko įrašo socialiniuose tinkluose ėmė plūsti užuojautos žinutės.
„Siunčiu tiek daug meilės tau ir tavo šeimai, Richardai. Labai apgailestauju“, – rašė vienas internautas.
„O Dieve… man taip liūdna tai skaityti. Joan buvo pati šilčiausia, maloniausia moteris“, – pridūrė kitas.
„Kokia reta garbė – praleisti tiek daug metų kartu. Laikykitės“, – rašė trečias.
