Rowling pasmerkė filmų apie Harį Poterį žvaigždės Emmos Watson požiūrį į translyčių teises

Ilgame įraše socialiniame tinkle „X“ rašytoja išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad 35 metų E. Watson ir 36 metų Danielis Radcliffe'as (Danielis Redklifas), kurie vaidino itin populiarių knygų apie Harį Poterį ekranizacijose, „ir toliau prisiima mano sukurto pasaulio de facto atstovų vaidmenį“.
Harį Poterį įkūnijęs D. Radcliffe'as ir Hermioną vaidinusi E. Watson ginčijo J. K. Rowling poziciją lyties klausimais.
Tačiau J. K. Rowling, kuri anksčiau taip atvirai apie E. Watson nekalbėdavo, užsiminė, kad dėl privilegijuotos žvaigždės padėties aktorė negali deramai suvokti, kas pastatyta ant kortos.
„Būdama keturiolikos nebuvau multimilijonierė. Gyvenau skurde, kai rašiau Emmą išgarsinusią knygą, – sakė ji. – Todėl iš savo pačios gyvenimiškos patirties suprantu, ką moterims ir mergaitėms, neturinčioms jos privilegijų, reiškia moterų teisių griovimas, kuriame Emma taip entuziastingai dalyvavo.“
J. K. Rowling ilgą laiką yra debatų apie lyties tapatybę centre. Ji yra pasmerkusi aktyvizmą dėl translyčių teisių ir dėl to sulaukusi kaltinimų transfobija.
Ji teisinosi, kad jai rūpi poveikis moterų teisėms ir tik moterims skirtoms erdvėms.
„Žibalas į ugnį“
60 metų J. K. Rowling taip pat išreiškė apmaudą dėl 2022-aisiais iš E. Watson gautos trumpos žinutės.
Po vienos apdovanojimų ceremonijos, per kurią E. Watson viešai įgėlė rašytojai, aktorė nusiuntė jai tokią žinutę: „Man labai gaila dėl to, ką jums tenka patirti.“
„Tai buvo per patį grasinimų man mirtimi, žaginimu ir kankinimais piką, tokiu metu, kai teko reikšmingai sustiprinti mano asmenines saugumo priemones ir kai nuolat nerimavau dėl savo šeimos saugumo“, – sakė J. K. Rowling.
„Emma tiesiog viešai dar šliūkštelėjo žibalo į ugnį, tačiau manė, kad viena eilute išreikštas susirūpinimas privers mane vėl patikėti jos principine užuojauta ir gerumu“, – tęsė rašytoja.
J. K. Rowling taip pat užsiminė, kad dabar būti „tokia atvira“ dėl E. Watson nusprendė aktorei praeitą savaitę pareiškus, kad ji vis dar myli ir brangina rašytoją.
„Įtariu, jog taktiką ji pakeitė pastebėjusi, kad pilna gerkle smerkti mane nebėra taip madinga, kaip būdavo“, – sakė J. K. Rowling.
„Suaugę žmonės negali (...) įsiteikti aktyvistų judėjimui, reguliariai raginančiam nužudyti draugą, o tada pareikšti savo teisę į buvusio draugo meilę, – rašė J. K. Rowling. – Emma teisėtai gali nesutikti su manimi ir tikrai (gali) viešai aptarinėti savo požiūrį į mane, bet (ir) aš turiu tokią teisę, ir galiausiai nusprendžiau ja pasinaudoti.“
