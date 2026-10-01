Rusijoje atšaukti JAV reperio Kanye Westo koncertai

K. Westas, dabar koncertuojantis pseudonimu Ye, pastaraisiais metais ne kartą pateko į žiniasklaidos antraštes dėl antisemitinių pasisakymų. Keli reperio koncertai Europos miestuose buvo atšaukti.
K. Westas būtų buvęs didžiausia tarptautinė žvaigždė, pasirodžiusi Rusijoje nuo Maskvos karinės invazijos į Ukrainą pradžios. Dešimtys tūkstančių gerbėjų buvo įsigiję bilietus į abu koncertus.
Numatyti pasirodymai Sankt Peterburge Rusijoje sukėlė prieštaringų diskusijų. Keli Rusijos parlamentarai juos įvertino kaip pergalę prieš „antirusišką isteriją“. Kritikai savo ruožtu priminė muzikanto pasisakymus, kuriais jis esą šlovino Adolfą Hitlerį.
K. Westas, be kita ko, 2025 m. išleido dainą pavadinimu „Heil Hitler“.
Pastaruoju metu reperis savo antisemitinius pasisakymus aiškino bipoliniu sutrikimu ir pabrėžė nesąs nei nacis, nei antisemitas.
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