Rusijos aktorė L. Achedžakova – apie per 16 metų pasikeitusį V. Putiną: visos kaukės nukrito

Aktorė papasakojo, kaip per 16 metų pasikeitė Rusijos prezidentas. „Nuo tos akimirkos praėjo 16 metų. Per tą laiką Vladimiras Vladimirovičius pasikeitė neatpažįstamai. Iš žmogaus, kuris nuoširdžiai myli savo tautą ir šalį, kuris nori jiems tik geriausio ir dėl to daro viską, jis tapo žmogumi, kuris vedamas įniršio ir kompleksų, kelia karus, nes šalys trokšta eiti skirtingomis kryptimis. Jis laužo tūkstančių (jei ne milijonų) likimus“, – instagrame rašė žinoma aktorė.

Ji teigė, kad tuomet V. Putiną palaikė ir tikėjosi, kad jis į valdžią atėjo vedinas gerų ketinimų.

„Tačiau po 16 metų kaukės nukrito. Žinoma, jos nukrito dar 2014 m., prasidėjus karui Donbase. Bet dabar jos nusimestos visiškai ir mes, visas pasaulis, pamatėme, kas po jomis visą tą laiką slėpėsi“, – rašė L. Achedžakova.

Ji ukrainiečiams palinkėjo ištvermės. „Tikiuosi, kad eisite savo keliu ir patys rašysite savo šalies istoriją, – linkėjo moteris. – Tegul vaikai tęsia tą kelią, kurį pradėjote ir pasirinkote. Tegul visas pasaulis didžiuojasi mėlynai geltona valstybe. Tegul Krymas, Doneckas ir Luhanskas grįžta į savo namus. Tegul visi, kurie liejo ir tebelieja kraują Ukrainos žemėje, už tai visiškai atsako.“