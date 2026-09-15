Rygoje numatomas trankus ruduo – laukia keturi pasaulinio lygio festivaliai

Šiuolaikinis menas, kuris gydo
Ryga jau tapo populiariausia lietuvių artimų kelionių ir savaitgalio išvykų kryptimi. Latvijos sostinė keliautojus vilioja išskirtine miesto atmosfera, įspūdinga architektūra, gyvybingu kultūriniu gyvenimu ir gastronominių patirčių gausa.
Kas trečias lietuvis (34 proc.) tokias išvykas renkasi dėl gero kainos ir kokybės santykio bei patogaus susisiekimo, o penktadaliui (17 proc.) patrauklumą didina gausi renginių, festivalių ir sezoninių veiklų pasiūla, rodo atliktos apklausos duomenys.
Šį rudenį Ryga kvies dar dažniau – čia vyks net keturi dideli skirtingų žanrų festivaliai, o jų programa Latvijos sostinėje tęsis iki pat žiemos.
„Šiuo metu Rygoje vyksta vienas reikšmingiausių šiuolaikinio meno festivalių „Survival kit 17“. Jis tęsis iki pat rugsėjo 27 dienos. Šis festivalis kasmet suburia dešimtis menininkų iš viso pasaulio ir sulaukia daugiau kaip 10 tūkst. lankytojų. Šiemet jis ypatingas tuo, kad gręžiasi į populiarėjantį gydantį meną. Dalis renginio programos parengta bendradarbiaujant su Paryžiaus Pompidou centru“, – sakė Fredis Bikovs, Rygos investicijų ir turizmo agentūros direktorius.
Šiemet „Survival kit 17“ dalyvaujantys menininkai pristatė projektus, kuriuose šiuolaikinis menas susiliejo su terapija, ritualais, prisilietė prie psichikos sveikatos ir dvasinio atsigavimo temų.
„Tai ypač aktualu šiandien, kai dėl sudėtingos geopolitinės situacijos tampa vis sunkiau išlaikyti emocinę pusiausvyrą“, – pabrėžė F. Bikovs.
Rygos kino festivalyje – Venecijoje pristatyti filmai
Dar nesibaigus „Survival kit 17“ festivaliui, rugsėjo 26 dieną Rygos senamiestyje šurmuliuos Mykolinių mugė. Lankytojus kvies šventinė programa su šokiais ir dainomis. Čia netrūks Latvijoje užaugintų rudens gėrybių, o vietos amatininkai siūlys tradicinių ir šiuolaikinių lino gaminių, keramikos, papuošalų, medžio dirbinių.
Kitas pasaulinio lygio festivalis Rygoje organizuojamas spalio 15-25 dienomis ir jis skirtas kino mylėtojams.
„Rygos tarptautinis kino festivalis yra vienas laukiamiausių kultūros renginių Latvijoje. Jame pristatomi šiuolaikinio kino kūriniai, tarptautiniuose festivaliuose pripažinti filmai. Šiemet organizatoriai pasiūlys daugiau kaip 100 kino seansų, bus galima išvysti kino filmų iš daugiau nei 10 pasaulio šalių. Tarp jų – Martino McDonagho sukurtas filmas „Wild horse nine“, kuris dalyvauja Venecijos kino festivalio konkurse“, – vardijo Rygos investicijų ir turizmo agentūros direktorius.
Lietuvių mėgstamiausias – šviesų festivalis
Lapkritį Latvijos sostinę drebins dar du festivaliai. 4–6 dienomis vyks Rygos muzikos savaitė, kur pasirodys atlikėjai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos, Airijos, Prancūzijos ir Švedijos.
Lapkričio 15–18 dienomis, minint Latvijos nepriklausomybės dieną, lankytojus pakvies šviesų festivalis „Staro Riga“. Šį festivalį jau spėjo pamėgti ir Lietuvos gyventojai. Iš visų Rygoje vykstančių renginių jis populiarumu nusileidžia tik Kalėdų savaitei, rodė apklausa.
„Staro Riga“ festivalį aplankyti norėtų trečdalis (27 proc.) visų apklausos respondentų.
„Šviesų festivalis yra vienas lankomiausių Rygos renginių, kuris kasmet pritraukia apie 300 tūkst. žmonių. Šiuo laiku Ryga virsta įspūdinga galerija po atviru dangumi: įvairiomis instaliacijomis nušvinta ne tik pastatai, bet ir miesto parkai, viešosios erdvės. Tai gera proga pasivaikščioti, fotografuoti ir pamatyti Rygą iš kitos perspektyvos“, – sakė F. Bikovs.
Pirmoje lapkričio pusėje be minėtų festivalių vyks ir Rygos restoranų savaitė, kuria žavisi gastronominių patirčių ieškantys turistai. Pernai šiame renginyje dalyvavo daugiau nei 60 restoranų, iš kurių 11 įtraukti į „Michelin“ gidą.
Visgi populiariausias renginys Rygoje tarp lietuvių yra Kalėdų mugė. Beveik pusė visų apklaustųjų planavo joje apsilankyti.
Organizatoriai žadėjo, kad šių metų Rygos Kalėdų mugė bus dar įspūdingesnė nei anksčiau.
Tai svarbiausias sezono renginys, vyksiantis nuo lapkričio 27 d. iki sausio 3 d.
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