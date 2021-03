S. Spielbergas paaukos savo Būties premijos pinigus ne pelno organizacijoms

Režisierius ir jo žmona aktorė Kate Capshaw (Keit Kepšo) prie paaukotos sumos taip pat pridės milijoną dolerių iš savo kišenės.

Vasarį S. Spielbergui įteikta Izraelio prestižinė Būties premija (angl. Genesis Prize) už jo pasiekimus kino srityje, filantropinę veiklą ir darbus siekiant išsaugoti Holokausto atminimą.

„Amerika susiduria su krize, ir mūsų atsakomybė yra veikti dabar“, – savo pareiškime rašė S. Spielbergas ir pridūrė, kad judaizmas ir žydų istorija suteikia „etinius principus, kurie mums rodo, jog reikia darbuotis dėl sąžiningesnio ir teisingesnio pasaulio“.

S. Spielbergas pinigus paaukos organizacijoms „Avodah“, „Black Voters Matter“, „Collaborative for Jewish Organizing“, „Dayenu: A Jewish Call to Climate Action“, „Jews of Color Initiative“, „Justice for Migrant Women“, „National Domestic Workers Alliance“, „Native American Rights Fund“, „One Fair Wage“ ir „Religious Action Centre of Reform Judaism“.

„Žavimės šiomis organizacijomis dėl jų nuoširdumo ir moralios vizijos, taip pat raginame visus, kurie laikosi šios vizijos, prisijungti prie mūsų, kad šių ne pelno organizacijų darbas galėtų tęstis ir augti“, – pridūrė režisierius.

„Dayenu“ steigėja ir vadovė rabinė Jennie Rosenn (Dženi Rozen) sakė, kad jos organizacija jaučiasi pagerbta šios aukos.

„Ši auka yra savalaikis pripažinimas, kad klimato teisingumas yra žydų problema ir kad norint kovoti su klimato krize reikia kovoti su rasine ir ekonomine nelygybe“, – sakoma J. Rosen pareiškime.

Vienas iš Būties premijos fondo steigėjų fondo vadovas Stanas Polovetsas (Stenas Polovecas) savo pareiškime rašė: „Mūsų demokratiniams pagrindams metamas iššūkis, o COVID-19 krizė dar labiau padidino socialinę ir ekonominę nelygybę. Steveno Spielbergo sprendimas nukreipti savo Būties premiją, kad būtų siekiama rasinio ir ekonominio teisingumo, parodo, kad mums reikia veikti dabar.“

Prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) pasveikino S. Spielbergą su šiuo apdovanojimu laiške, kuris buvo paskelbtas ketvirtadienį.

„Stevenai, esu įkvėptas, kaip tavo judaizmas įtikino tave duoti atkirtį šlykščioms neapykantos ir netolerancijos jėgoms gydančia tiesos ir meilės galia, – rašė J. Bidenas. – Tai yra amžina kova ir kilnus tikslas, prie kurio aš išdidžiai prisijungiu kartu su tavimi.“