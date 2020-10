S. Vergara – geriausiai apmokama aktorė pasaulyje

Sofia Vergara, anot amerikiečių žurnalo „Forbes“, yra geriausiai apmokama aktorė pasaulyje šiais metais. Serialo „Moderni šeima“ („Modern Family“) žvaigždė, remiantis penktadienį paskelbtu sąrašu, per praėjusius 12 mėnesių uždirbo 43 mln. dolerių (37 mln. eurų). Paskutiniajame serialo sezone 48-erių aktorei už seriją buvo mokama po pusę milijono dolerių.

Kolumbijoje gimusi S. Vergara, be to, yra realybės šou „Amerikos talentai“ narė. Čia ji, anot „Forbes“, per sezoną gali tikėtis mažiausiai 10 mln. dolerių.

Antroje geriausiai apmokamų aktorių vietoje yra Angelina Jolie, uždirbusi 35 mln. Po jos eina filmo „Nuostabioji moteris“ („Wonder Woman“) žvaigždė Gal Gadot su 31 mln. dolerių.