Sandra Žutautienė: buvęs sutuoktinis man išrinko vyrą

Sandra neslepia – dėl pirmosios santuokos griūties kaltina save. Tuomet ji buvo pernelyg savarankiška – nenorėjo dalintis buitimi, neplanavo bendrų namų ir negalvojo apie vaikus: „Nei vaikų aš norėjau, nei namų norėjau. Dėl to griuvus santuokai aš ir prisiėmiau visą kaltę sau, nes iš tikrųjų aš nuvyliau žmogų tuo savo nenoru, ir po to jis net nebešnekindavo manęs. Iš pradžių dar klausdavo: „Sandra, gal vaikiukų norėtum?“, o man atrodė – kaip aš pinigus uždirbsiu? Aš iškrisiu iš rinkos“, – skaudžią praeitį LNK laidoje „Bus visko“ šią šeštadienio popietę prisimins Sandra.
Įvykus skyryboms, Sandros gyvenimas ėmė ristis į prarają – ją kamavo depresija, didelis viršsvoris, apatija gyvenimui, kankino panikos priepuoliai, kurie užklupdavo bet kur ir bet kada. Kartą panikos ataka buvo tokia stipri, kad Sandra, vairuodama automobilį, vos per plauką išvengė tragedijos, galėjusios baigtis žūtimi: „Įvažiavau į viešojo transporto stotelę. Pačios stotelės neliečiau, bet atsirėmiau į šaligatvio bortelį ir praradau sąmonę. Ten stovėję žmonės atidarė duris, iškvietė greitąją.“
Sandros gyvenimas kardinaliai ėmė keistis tada, kai ji susipažino su dabartiniu sužadėtiniu Viktoru Vaikšnoru. Įdomu, jog apie tai, kad jie puikiai dera, dar gerokai anksčiau nei įsimylėjėliai patys suprato, užsiminė buvęs Sandros vyras Edvardas, su kuriuo ji iki šiol palaiko draugiškus santykius.
„Jis man pasakė: „Aš noriu, kad šalia tavęs būtų labai geras žmogus. Šalia tavęs turi būti Viktoras.“ Aš tada į jį pažiūrėjau kaip į „durnelį“ – galvojau, ką jis čia nusišneka“, – prisiminė Sandra ir prisipažino tuomet dar bandžiusi neigti viduje besimezgusią simpatiją.
Viktoras buvo tas žmogus, kuris vieną sunkiausių Sandros gyvenimo akimirkų pamatė jos išskirtinį vidinį grožį. Jam visai nerūpėjo, kad tuo metu, kai jie susipažino, moteris nesirūpino savimi, buvo apatiška aplinkai, sirgo depresija ir svėrė kone pusšimčiu daugiau. Toks besąlyginis jo palaikymas įkvėpė Sandrą pokyčiams, tad vos po septynių mėnesių, švęsdama keturiasdešimtmetį, ji svėrė net trisdešimčia kilogramų mažiau ir nė neketino sustoti. Atsitraukė depresija ir panikos atakos, be to, Sandra sulaukė Viktoro prisipažinimo meilėje ir paliko televiziją, nes kartu su mylimuoju atrado naują savo aistrą – dainavimą.
Prieš metus Viktoras nustebino Sandrą netradicinėmis piršlybomis, o šiemet, gruodžio 5-ąją, jie netradiciškai atšvęs savo meilės šventę gerbėjų akivaizdoje – Kauno sporto halėje surengs didžiausią karjeros koncertą, atsieisiantį tiek, kiek kainuoja naujas automobilis. Tai – vienas svarbiausių Sandros gyvenimo įvykių, todėl ji pasiryžo padaryti absoliučiai viską, kad gruodžio pradžioje, po neseniai įvykusios sudėtingos kelio operacijos, galėtų ne tik tvirtai stovėti ant abiejų kojų, bet ir surengti įspūdingą šou.
Tad kaip gi Viktoras pasipiršo Sandrai, kokių apkalbų pora sulaukia dėl savo amžiaus skirtumo, kaip Sandrai pavyko numesti kone pusšimtį kilogramų ir dėl kokių jos savybių dalis žmonių vengia su ja draugysčių – sužinosite laidoje „Bus visko“ šį šeštadienį, 17.30 val., per LNK.
