„Saulėlydžio“ žvaigždė Tayloras Lautneris ir žmona Taylor tapo tėvais

34-erių aktorius, geriausiai žinomas dėl Džeikobo vaidmens „Saulėlydžio“ filmuose, ir jo žmona, 29-erių T. Lautner rugsėjo 16 d. susilaukė pirmagimės – dukros, kuriai davė Lennon Taylor Lautner vardą.
Trečiadienį pora savo instagramo paskyrose paskelbė bendrą įrašą ir dalijosi dukrytės nuotrauka.
„Jau savaitę mylime savo mieląją mažąją Lenny“, – rašė tėvai.
Porai dar kovą pranešus apie tai, kad laukia šeimos pagausėjimo, gerbėjai kaipmat ėmė svarstyti, kokį gi vardą tėvai duos vaikui. Internautai juokavo, kad vaikelį derėtų pavadinti Taylor, tada visi šeimoje dalinsis vienu vardu. Taylor gimė kaip Taylor Dome, o susituokusi pasirinko vyro pavardę.
Prieš kelias savaites tinklalaidėje „Call Her Daddy“ Taylor teigė, kad vardų sąrašą buvo susiaurinusi iki trijų–penkių variantų ir kad Taylor vis dar buvo svarstomas. Moteris juokavo, kad kitaip gali sulaukti visuomenės pasmerkimo, jei šio vardo visgi nepasirinks.
Ji pasakojo, kad jei būtų laukęsi berniuko, jam greičiausiai taip pat būtų davę Tayloro vardą ir vadinę TJ.
Visgi jie pasirinko Lennon vardą, o Taylor įrašė kaip antrąjį vardą.
Pora susipažino 2017 m. ir susituokė 2022 m. lapkritį.
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