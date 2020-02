Šį savaitgalį paaiškės, kas Lietuvai šiemet atstovaus „Eurovizijoje“

Dėl teisės atstovauti Lietuvai didžiosios „Eurovizijos“ scenoje varžosi aštuoni muzikos atlikėjai ir grupės: Aistė Pilvelytė, Rūta Loop, KaYra, Monika Marija, MEANDI, „The Roop“, „The Backs“, Monique.

„Šiemet „Eurovizijos“ gerbėjų laukia išties nenuspėjamas nacionalinės atrankos finalas – daug stiprių ir įdomių atlikėjų, skirtingi muzikos žanrai. Žiūrovai turės ką pasirinkti pagal savo muzikinį skonį. Finalo dalyvis, sulaukęs didžiausio komisijos įvertinimo ir žiūrovų palaikymo, ir bus tas, kuris atstovaus Lietuvai didžiosios „Eurovizijos“ scenoje“, – sako LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Lietuva savo atstovą į „Euroviziją“ siųs jau 21-ąjį kartą.

Finale dalyvius vertins dvigubai didesnė komisija nei per atrankines laidas. Komisiją sudarys Lietuvos ir užsienio populiariosios muzikos profesionalai, kurie pasirašys nešališkumo deklaraciją ir įsipareigos pasirodymus vertinti nešališkai. Jų pavardės bus paskelbtos „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalo metu.

Per „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalą balsuoti už labiausiai patikusią dainą bus galima skambinant arba siunčiant trumpąsias žinutes telefono numeriu 1669 (0,60 Eur). Komisijos ir žiūrovų balsavimą stebės audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

Už žiūrovų skambučius ir trumpąsias žinutes surinktų lėšų dalis, kuri tenka LRT, bus skirta nacionalinę atranką laimėjusiam atlikėjui ar grupei. Nugalėtojų komandos taip pat lauks ir dvi piniginės premijos. Asociacija LATGA atranką laimėjusios dainos autoriams įsteigė 3 tūkst. eurų dydžio premiją, dar 2 tūkst. eurų ši autorius vienijanti organizacija skirs dainos aranžuotės tobulinimui ir kūrinio sklaidai užsienio šalyse.

„Eurovizijos“ nacionalinės atrankos laimėtojas paaiškės komisijos ir žiūrovų balsavimo rezultatus pavertus euroviziniais balais ir juos susumavus tokia tvarka: pagal žiūrovų balsavimo rezultatus dalyvis, užėmęs pirmą vietą, gauna 12 eurovizinių balų, antrą vietą – 10 balų, trečią – 8 balus, ketvirtą – 7 balus, penktą – 6 balus, šeštą vietą – 5 balus, septintą – 4 balus, aštuntą – 3 balus. Kiekvienas komisijos narys įvertina pasirodžiusius dalyvius skirdamas atitinkamai 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 balus (komisijos narys negali skirti tiek pat balų keliems dalyviams). Visų komisijos narių balsai yra susumuojami, pirmą vietą pagal komisijos skirtus balus užėmęs dalyvis gauna 12 eurovizinių balų, antrą vietą – 10 balų, trečią – 8 balus ir t. t. Tuomet susumuojami žiūrovų ir komisijos euroviziniai balai. Daugiausia balų surinkęs atlikėjas užima pirmąją vietą. Jei susumavus komisijos ir žiūrovų eurovizinius balus, atlikėjai surenka vienodą jų skaičių, aukštesnę vietą užima dalyvis, sulaukęs didesnio komisijos įvertinimo.

Šių metų „Eurovizijos“ nacionalinę atranką ves LRT laidų vedėjai Gabrielė Martirosian ir Giedrius Masalskis bei dainininkė Ieva Zasimauskaitė, Lietuvai atstovavusi „Eurovizijoje“ 2018 metais.

Didžioji „Eurovizija“ šiemet vyks Roterdame (Nyderlanduose) gegužės 12–16 dienomis. Lietuvos atstovas pasirodys pirmajame didžiosios „Eurovizijos“ pusfinalyje gegužės 12 dieną. Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys dar 16 šalių atstovai: Airijos, Australijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Belgijos, Izraelio, Kipro, Kroatijos, Norvegijos, Maltos, Rumunijos, Rusijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Švedijos, Ukrainos.

„Eurovizijos“ konkurse Lietuva dalyvauja nuo 1994-ųjų. Lietuvai yra atstovavę Ovidijus Vyšniauskas, Aistė Smilgevičiūtė, „Skamp“, Aivaras Stepukonis, Linas ir Simona, „Laura & The Lovers“, „LT United“, „4Fun“, Jeronimas Milius, Sasha Son, „InCulto“, Evelina Sašenko, Donatas Montvydas (du kartus), Andrius Pojavis, Vilija Matačiūnaitė, Monika Linkytė & Vaidas Baumila, „Fusedmarc“, Ieva Zasimauskaitė, Jurijus Veklenko. Aukščiausią vietą, šeštąją, iki šiol yra užėmę „LT United“ su daina „We Are The Winners“.

„Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalas „Pabandom iš naujo!“ šiais metais rengiamas kartu su Kauno miesto savivaldybe – finalas vyks kartu su kasmet Kaune rengiama Vasario 16-ajai paminėti skirta švente „Aš – dalis Tavęs“. Tiesioginė šventinio koncerto transliacija per LRT televiziją ir radiją vyks nuo 19 valandos. Antrosios koncerto dalies, „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalo, tiesioginė transliacija prasidės nuo 21 valandos.