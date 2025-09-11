Siaubinga patirtis: draugės namuose Kaune užpulta ir apvogta žymi turinio kūrėja

G. Stasiulaitytė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo keliais įrašais, kuriuose trumpai papasakojo apie įvykusį incidentą.
Žinoma moteris įkėlė nuotrauką, kurioje buvo matoma, kad ji sėdi policijos automobilyje.
„Na, ir kelionė. Aš atsigausiu, papasakosiu jums. Užtemimas labai stipriai pasijautė“, – rašė G. Stasiulaitytė.
Trečiadienį moteris su sekėjais pasidalijo informacija apie savo savijautą, tačiau nieko konkretaus apie ją sukrėtusį incidentą neatskleidė.
„Paskutines dienas jaučiu max lygio nerimą iki to, kad sunku išeiti iš namų, išvesti šunį. Negaliu atrašyti žinučių, užėjo nenupasakojamas baimės jausmas. Penktadienį važiuoju pas tyrėją, išsiaiškinsiu situaciją ir gal galėsiu apšviesti daugiau, kas čia įvyko.
Šio šlykštaus jausmo neturėjau porą metų. Dirbu su savimi, kiek galiu, kad jis nyktų“, – rašė G. Stasiulaitytė.
Portalui „Delfi“ moteris teigė, kad šiuo metu negali detaliai komentuoti įvykio detalių dėl vykstančio tyrimo, tačiau atskleidė, kad moteris kartu su drauge Kaune buvo apvogtos ir užpultos draugės namuose jos buvusio vaikino.
„Daiktų išnešė už daugiau nei 20 tūkst. Nors dalis jų buvo grąžinta, paliko didžiulę traumą ir dabar yra krūva reikalų“, – minėtam portalui sakė G. Stasiulaitytė.
