Skandalingieji santykiai su Dominyku Dirksčiu: Oksanos Pikul vietoje turėjo būti Natalija Bunkė?

LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš“ žurnalistas Edvardas Žičkus teigė, kad O. Pikul nebuvo pirmoji, kuriai buvo siūloma suvaidinti santykius su kovotoju.
„Tikras planas, kiek šnekama žiniasklaidoje iš labai patikimų šaltinių, buvo visai kitoks. Dominykas giriasi, kad plano vertė buvo pusė milijono. Oksana tą skaičių vėliau, norėdama, žinoma, šiek tiek sumenkinti Dominyką arba visą šitą reikalą, sumažino iki 50 tūkstančių. Šitas planas, kiek man žinoma, buvo siūlomas ne tik Oksanai – dar aštresnis buvo siūlomas lyg ir Natalijai Bunkei“, – sakė E. Žičkus.
Primename, kad dainininkė, verslininkė Natalija Bunkė su Edgaru Eidėjumi skaičiuoja jau penktus santuokos metus.
Visgi E. Žičkaus turimomis žiniomis, galimas scenarijus buvo labai dramatiškas.
„Lyg ir buvo šneka apie tai, kad turėtų būti sužaistos skyrybos, tada draugystė, tada žiedelis ir visas kitas momentas, kurį visa Lietuva matė“, – atskleidė jis.
O. Pikul ir D. Dirkstys skirtingais keliais pasuko rugpjūčio 2 d.
D. Dirkstys savo instagramo paskyroje tada rašė, kad buvusiai mylimajai „linki tik gero“ ir dėkojo „už viską“.
„Gerbiu ją kaip žmogų ir esu dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu. Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus“, – dėstė D. Dirkstys.
Tuo tarpu O. Pikul teigė, kad iš santykių ji nusprendė pasitraukti po interviu Rolando Mackevičiaus laidoje „Nepatogūs klausimai“.
„Nematau ateities kartu, mūsų požiūriai į gyvenimą visgi išsiskyrė“, – sakė ji.
Tiesa, vėliau sekė ne vienas poros apsisvaidymas žodžiais socialiniuose tinkluose.
Jiedu taip pat galiausiai pripažino, kad jų santykiai tebuvo projektas, o O. Pikul savo ruožtu teigė pamilusi kitą vyrą.
Viešumoje taip pat pasirodė ir nuotrauka, kurioje – galimas šių santykių planas – jame žingsnis po žingsnio išdėstyta visa santykių eiga.
Naujausi komentarai