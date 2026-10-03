Skanėstų virtuozės namuose – šeši teisėjai

Konditerė B. Baladinskienė desertais profesionaliai susidomėjo ne vaikystėje ir ilgą laiką nė nemanė, kad ši veikla taps jos darbu. Paauginusi vaikus, kaunietė specialybės pradėjo mokytis ieškodama kelio sugrįžti į darbo rinką, o konditerės kvalifikaciją įgijo profesinio rengimo centre.
Vėliau nuo sausainių ir keksiukų perėjo prie tortų ir prancūziškos konditerijos – ją ypač sudomino galimybė derinti skonį ir estetiką.
Šiandien vienas iš moters kūrybos bruožų – desertai, kuriuos iš pirmo žvilgsnio galima supainioti su tikrais vaisiais. Citrinos, obuolio ar kito vaisiaus formą kuriant svarbi ne tik pati forma, bet ir spalvos, paviršiaus tekstūra ir smulkios detalės, dėl kurių desertas akimirkai apgauna akį.
Polinkis eksperimentuoti su išvaizda atsirado gerokai anksčiau: dar vaikystėje kepdama „Medutį“ Brigita ieškojo skirtingų spalvų, o konditerinių dažų tuomet nenaudojo.
„Tais laikais konditerinių dažų niekada nenaudodavau. Kokių natūralių priemonių rasdavau, tokias ir naudodavau“, – sakė konditerė ir prisiminė, kad kremams spalvinti yra naudojusi net burokėlius ir morkas.
Vis dėlto įspūdingo vaizdo B. Baladinskienei nepakanka, jei nukenčia tai, deserto skonis. Gilindamasi į prancūzišką konditeriją Brigita vis daugiau dėmesio skiria skonių ir poskonių deriniams, o viena svarbiausių jos taisyklių – produktų šviežumas ir kokybė.
„Man įdomu, kokių naujų poskonių galima išgauti, kaip, naudojant prieskonius, tradicinius mūsų desertus galima paversti stebuklingais“, – yra sakiusi konditerė.
Man įdomu, kokių naujų poskonių galima išgauti, kaip, naudojant prieskonius, tradicinius mūsų desertus paversti stebuklingais.
Ingredientų kokybės svarbą atskleidžia ir jos požiūris į tai, kiek laiko desertas apskritai turėtų laukti savo valgytojo. „Norisi pagaminti tokį desertą, kad jį žmogus suvartotų čia ir dabar“, – sako B. Baladinskienė.
Konditerė pabrėžia, kad jai šviežumas ir kokybė labai svarbu, todėl ji griežtai laikosi desertų laikymo sąlygų.
Pirmieji ir, ko gero, reikliausi naujų jos kūrinių vertintojai yra šeimos nariai. Penkis vaikus auginanti Brigita juokauja, kad šeimos nariai jau išlepinti, – jei desertas pavyksta, didelė šeima jį suvalgo labai greitai, o nepavykęs gali taip ir likti ant stalo.
Vaikai ne tik ragauja, bet ir padeda gaminti, todėl konditerija tapo veikla, leidžiančia moteriai kūrybą derinti su šeimos gyvenimu.
Šįsyk B. Baladinskienės skanėstais galėjo pasimėgauti saldaus vakaro, surengto Kauno salone „1000 plytelių“, svečiai. Saldumo tema jame susipynė su stalo kultūra, muzika ir netikėtais pasirodymais.
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