Šokėjas A. Kandelis: jeigu būčiau kaltas, tikrai skaudėtų širdį

38-erių šokėjui Andriui Kandeliui teismas prieš keletą savaičių buvo itin griežtas. Byloje, kurioje buvusi Andriaus šokių studijos trenerė, šokėja V. G. apkaltino jį skausmo sukėlimu, nežymiu sveikatos sutrikdymu ir grasinimais nužudyti, šokėjas pripažintas kaltu. Teismas Andrių nuteisė už smurtą, tačiau išteisino dėl grasinimo nužudyti. Garsiam šokėjui priteista piniginė bauda – 1100 eurų moralinei žalai atlyginti ir 1200 eurų advokato išlaidoms padengti, taip pat skirtas vienų metų laisvės apribojimas, liepta 120 valandų nemokamai atidirbti socialinių paslaugų įstaigoje ir priverstinai dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Pirmam atviram interviu po daugiau nei metus trukusios tylos Andrius pakviečia į savo naujai įkurtą studiją, į kurią persikraustė per karantiną. Šokėjas sutiko papasakoti, kas, anot jo, nutiko prieš metus ir dėl ko kilo konfliktas su šokėja V. Su teismo sprendimu Andrius sako nesutinkantis ir ketina jį skųsti. „Konfliktas kilo būtent šokių studijos pristatymo dieną prieš naują sezoną. Man automatiškai kyla klausimas, kodėl būtent per šią dieną? Ar tai buvo daroma su tikslu... Realiai nukentėjusi ne Viktorija, nukentėjusi mano mama, nes ji buvo pasiųsta ant trijų raidžių, jai buvo suduotas smūgis... Žmonės, kurie buvo studijoje, jie visa tai matė ir teisme lygiai taip pat paliudijo....“ – 20 val. per LNK. pasakos A. Kandelis. Vyras įsitikinęs, kad buvo siekiama jį sužlugdyti ir pervilioti jo studijos klientus.