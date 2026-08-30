Stano pasidalijo vaizdais iš povestuvinės kelionės: klausėm Jessicos Shy koncerto

„Vakar vakare pro balkoną Balyje klausėm Jessicos Shy koncerto, taip, ir čia girdėjosi. Po kelių dienų džiunglėse ryt išjudam prie jūros. Kol kas labiausiai nustebino vietinių gyventojų nuoširdumas ir bendruomeniškumas. Su visais nuo prekeivių, taksistų, gidų iki viešbučio darbuotojų pašnekam ir susidraugaujam. Neįtikėtini keli dalykai mums pasirodė: į vestuves vidutiniškai susirenka 300 žmonių, o mes galvojom mūsų didelės; visos vienos šeimos kartos gyvena kartu po vienu stogu; kiekvienas namas savo kieme turi šventyklą. Baliečiai visiškai negrūda savo religijos – sako, kad kiekvienas tikėjimas geras ir nėra vienintelio teisingo“, – feisbuke rašė Stano.
Primena, kad Stano ir jo mylimoji Beata žiedus sumainė 2026 metų rugpjūčio 22 dieną.
Žmona pasirinko Stavickės pavardę.
Primename, kad šį savaitgalį socialiniai tinklai lūžta nuo vaizdų ir emocijų iš dainininkės Jessicos Shy koncertų.
Šios dainininkės koncertai Vingio parke, panašu, taps istoriniais.
Anot organizatorių, per du vakarus atlikėjos pasirodymus išvydo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
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