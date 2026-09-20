Tadas Juodsnukis neištvėrė „Žvaigždžių duetuose“: kas čia per dramos?

Apie tai, kad komisija iš duetų lauks originalių idėjų, šį sekmadienį 19.30 val. laidoje „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ prabils Liepa Mondeikaitė.
„Mes, komisija, jau apšilome pėdas ir kėdes. Šiame šou visi dalyviai dainuoja gražiai. Tačiau vien tik to nebeužteks. Norisi rizikos, charakterio, įdomesnių pasirodymų“, – kalbės komisijos narė.
Kad šie žodžiai nėra tik juokai, labai greitai pajus ir vieni iš projekto lyderių – atlikėjas Tadas Juodsnukis ir aktorė Dovilė Kundrotaitė. Į sceną jie žengs su Nedos „Pasaka“, o po pasirodymo Tadas turės ne vieną klausimą komisijai.
„Kas yra komisijai? Kodėl jie taip ant visų pyksta? Išėjo pirma pora – pikti. Išėjom mes – blogai. Kas čia per dramos? Mes tam nepasiruošę“, – su ironijos gaidele kalbės atlikėjas ir čia pat pripažins, kad galbūt išties metas į sceną atnešti nekasdienių momentų.
O štai prie autsaiderių po pirmųjų dviejų laidų atsidūręs LNK laidų vedėjo Adomo Griniaus ir dainininkės Sandros Carrillo duetas šį sekmadienį užkurs ir komisijos narius, ir žiūrovus.
Adomas ir Sandra į sceną žengs su Marko Ronsono ir Bruno Marso daina „Uptown Funk“.
„Pasirinkome šią dainą dėl tempo. Mėgstame greitį, šarmingumą ir spalvas. Šioje dainoje to tikrai yra“, – kalbės Adomas.
Po pasirodymo komisija neslėps susižavėjimo ir liaupsins besilaukiančią Sandrą dėl jos laisvumo ir judesių scenoje. Pagyrų sulauks ir Adomas. Ieva Prudnikovaitė įžvelgs LNK laidų vedėjo tobulėjimą.
„Smagu, kad Adomas šiandien išsilaisvinęs ir dešimt kartų labiau savimi pasitikintis. Jūs atnešėte labai gerą energetiką. Man patiko“, – sakys komisijos narė.
O visai netrukus po pasirodymo Adomas užkulisiuose gaus ir naują pravardę.
„Man tikrai atrodė, kad šiandien dainavau su Bruno Griniumi“, – juokaus Sandra.
Po dviejų laidų lyderių poziciją užima Tadas Juodsnukis ir Dovilė Kundrotaitė, tačiau vos vienu balu nuo jų atsilieka net du duetai.
Bendri balai po dviejų laidų:
Tadas Juodsnukis ir Dovilė Kundrotaitė – 79
Katažina ir Ričardas Mikavičius – 78
Ainis Storpirštis ir Rūta Ruginytė – 78
Iglė ir Karolis Tiškevičius – 77
Justas Pečeliūnas ir Gabija Sinė – 75
Donatas Balvočius ir Greta Bulovaitė – 75
Eglė Jakštytė-Eley ir SJ – 75
Anžela Adamovič-Gečienė ir Artūras Janauskas – 72
Sandra Carrillo ir Adomas Grinius – 70
Ar lyderiams pavyks išsaugoti savo pozicijas, o kuriems duetams griežtesnė komisija negailės kritikos, žiūrėkite „Žvaigždžių duetuose“ jau šį sekmadienį 19.30 val. per LNK.
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